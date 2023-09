Le Port : des contrôles pédagogiques pour contrôler la surcharge des poids lourds

Une opération de sensibilisation des usagers de la route au respect de la limitation de vitesse et de contrôler la surcharge des poids lourds a été menée ce vendredi matin 8 septembre 2023 sur la RN4 au Port. L'action a été menée par l'Asser (association sécurité routière entreprendre au travail) avec l'appui des forces de police et des services de la DEAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) (Photos : rb/wwwimazpress.com)

Un radar pédagogique est donc mis en place entre le rond-point "de la Rose des Vents" et le rond-point "des Danseuses" au Port.

"Le but est de sensibiliser les automobilistes à respecter les limitations de vitesse", indique Émilie Camalon, chargée de communication à l'ASSER et PDG de la société de transports Camalon.

L'importance de la charge des camions est également au cœur de cette opération.

Une charge mal attachée peut causer un accident de la circulation, participer au renversement du véhicule, ou provoquer des accidents du travail pour les manutentionnaires.

"On souhaite sensibiliser les poids lourds à la surcharge de leurs camions", ajoute Émilie Camalon.

Des contrôles des automobilistes et des poids lourds… sans verbalisation ce vendredi. "On ne veut pas verbaliser mais sensibiliser. À la place d'une amende, les conducteurs doivent répondre à un questionnaire", précise-t-elle.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com