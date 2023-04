Le portrait de Macron ne sera pas vraiment obligatoire dans les écoles

Vous vous en doutiez, l’article annonçant l’obligation d’accrocher un portrait d’Emmanuel Macron dans les écoles était un poisson d’avril. Pour autant, dans l’ambiance actuelle, cette blague ne nous semblait pas si éloignée de la réalité. Car entre mépris, négation de la réalité et déconnexion totale de la vie quotidienne des Français, notre Président a parfois des airs de monarque emmitouflé dans le confort de son pouvoir (Photo d'illustration AFP)

Il n’y a qu’à voir ce qu’il s’est passé pour cette femme habitant le Pas-de-Calais, interpellée pour avoir insulter Emmanuel Macron d’ « ordure ». Ancienne Gilet jaune, elle risquerait jusqu’à 12.000 euros d’amende…Pour un post Facebook où le Président n’est pas nommé, et relayé par à peine une dizaine de personne.

Un homme a aussi été placé en garde à vue après avoir déposé sur des rails de train à Nice une effigie d’Emmanuel Macron. Entendu pendant huit heures, Thomas Ghestem, membre du syndicat FSU, aurait été interrogé par les policiers pour "outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et provocation publique à la commission de crime ou délit sans intention", a-t-il précisé.

"Placé en garde à vue", avant de repartir libre, il aurait également été perquisitionné à son domicile, a-t-il affirmé. La préfecture a confirmé mardi avoir déposé une plainte au nom de l'Etat à la suite de cette "mise en scène macabre".

Emmanuel Macron, d’habitude si protecteur de la liberté d’expression et du droit à la caricature, ne semble plus si amusé quand il devient la cible de moquerie et autres railleries. Un comble quand on se permet de faire la morale à la terre entière.

Méprisant face à une population en colère, qui n'aurait juste rien compris de sa réforme dont personne ne veut, insultant envers les manifestants blessés par les forces de l'ordre alors que rien ne le justifiait, aux abonnés absents lorsque ses ministres mentent éhontément sur les plateaux TV...Notre Président devrait peut-être se souvenir que le délit d'offense au chef de l'État a été abrogé en 2013.

Dans ce contexte, notre poisson d'avril ne semblait pas si incongru. Malheureusement.



