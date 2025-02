Le régime de la garantie des salaires et la CGSS signent une conventionau bénéfice des entreprises

Dans le cadre de son engagement continu en faveur de la protection des salariés et de la préservation du tissu économique local, le directeur général de l'AGS (régime de garantie des salaires), Antonin Blanckaert, est en visite à La Réunion du 17 au 19 février 2025. Ce déplacement a notamment pour objectif de renforcer les liens de collaboration avec la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CGSS)

L’AGS et la CGSS de La Réunion entament un partenariat stratégique visant à anticiper les diffultés des entreprises et à lutter contre la fraude. "Ce partenariat permet de renforcer la coopération et les échanges d’information entre nos deux structures pour mieux analyser les situations des entreprises locales et anticiper les variations socio-économiques. Il s'inscrit dans la mission commune de satisfaire l'intérêt général et de soutenir les entreprises réunionnaises" indique Antonin Blanckaert, directeur général de l’AGS.

Comme le souligne Benoît Serio, directeur de la CGSS Réunion, "nous le savons, la défaillance d’une entreprise est un moment critique, tant pour l’employeur que pour les salariés concernés. Nous devons donc anticiper. C’est précisément là que ce partenariat prend tout son sens car, grâce à cette synergie renforcée, nous travaillons à adapter nos actions an de préserver le tissu économique local".

- Déployer des actions de formation -

Le Centre AGS de la Réunion s’engage à mener des actions d’information et de formation sur ses missions et la garantie AGS, auprès des agents de la CGSS en charge du recouvrement amiable et forcé, ainsi que du contrôle. De plus, des formations spéciques à la lutte contre la fraude (MICAF) seront également organisées.

La CGSS Réunion va quant à elle informer l’équipe de l’AGS sur ses missions de recouvrement et de lutte contre le travail illégal (LCTI). "Ces échanges visent à uidier les relations avec les tribunaux mixtes de commerce. Ils respecteront les obligations liées au secret professionnel et les dispositions du RGPD. Les données échangées seront utilisées exclusivement dans le cadre des actions conjointes prévues par la convention, avec une stricte condentialité" explique Houria Nasr, responsable du Centre AGS pour la Réunion et l’Océan Indien.

- Événements et dispositif d’alerte -

Pour renforcer la compréhension mutuelle, le Centre AGS de La Réunion organisera des immersions pour les agents de la

CGSS et inversement. La CGSS Réunion invitera également l’AGS Réunion aux Matinées DSN et aux ateliers interconnaissances destinés au monde de l’entreprise.

Par ailleurs, un dispositif d’alerte sera mis en place pour échanger des éléments permettant de repérer des signaux faibles au sein de leur public commun, optimisant ainsi leurs actions.

Benoît Serio, directeur de la CGSS Réunion rappelle "ces initiatives permettent de partager nos meilleures pratiques, renforçant la coordination de nos équipes. L’objectif : une action plus ecace et proactive au service de nos publics".