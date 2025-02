Le sénat maintient le régime d’exonération des charges sociales patronales pour les entreprises ultramarines

Ce lundi 17 février 2025, le sénat a voté définitivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale "actant le maintien du régime d’exonération de charges sociales patronales pour les entreprises ultramarines" indique la sénatrice Audrey Belim dans un communiqué publié ce mardi soir. Pour rappel, le gouvernement envisageait une refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales sur l’ensemble du territoire national incluant les dispositifs de la loi pour l'ouverture et le développement économique des outre-mer (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com).

"Grâce au combat que j’ai mené en commun avec plusieurs collègues et l’adoption de mon amendement, en séance au Sénat puis lors de la commission mixte paritaire et auprès du Gouvernement, le texte définitivement adopté hier a acté que ces dispositifs ultramarins sont exclus de la réforme globale"détaille la sénatrice dans son communiqué.

Elle se félicite de "cette victoire collective est un soulagement pour nos nombreuses très petites et moyennes entreprises réunionnaises et plus largement ultramarines agissant dans divers secteurs d’activités et comme par exemple celles du BTP, déjà fortement fragilisées par une succession de crises ces dernières années".

Audrey Belim dit toutefois regretter "très vivement que mon amendement relatif à la taxation de la publicité de l’alcool à La Réunion ait été rejeté. Les sénateurs l’ont adopté en séance puis, avec leurs collègues députés, en commission mixte paritaire. Le Gouvernement a supprimé l’amendement lors du déclenchement du 49 alinéa 3 sans que les parlementaires ne se soient prononcés sur le sujet".

Audrey Belim explique ensuitee "les sénateurs LR voulant adopter un texte exactement conforme pour ne pas retarder l’adoption du budget de la sécurité sociale, ils ont rejeté cet amendement"

Elle annonce qu'elle poursuivra "ce combat essentiel dans les prochains mois".

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com