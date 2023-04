Le sentier de la canalisation des orangers réouvert, d'autres randonnées interdites au public jusqu'à nouvel ordre

L'Office national des forêts annonce la réouverture du sentier de la canalisation des orangers après des travaux de purge et de réparation de la canalisation. Cependant, d'autres itinéraires, pistes et sentiers sont interdits à la circulation jusqu'à nouvel ordre comme le sentier Piton de l’eau (commune de La Plaine des Palmistes) qui est "détérioré" et "présente de nombreux passages dangereux pour les randonneurs" ou encore un tronçon du sentier Le Bloc – Mare à Joseph (du départ du sentier côté le Bloc jusqu’à la première croisée avec la D241) qui sera fermé du 15 avril 2023 au 15 novembre 2023 pour cause d’exploitation forestière. Nous publions l'arrêté préfectoral ci-dessous.