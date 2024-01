Prédictions pour 2024 : le symposium des Matantes vous dit tout

Matante Rosina, Matante Marie-Claude et Matante Thérèse se sont réunies en ce début d'année 2024 pour examiner le fond de de leurs tasses de thé et voir ce que nous réserve 2024. leurs traditionnelles prédictions. Du climat au sport en passant par la politique, elles nous révèlent tout ce qui passera d'importants cette année. Évidemment tout cela est à prendre (pas du tout) au sérieux (Photo www.imazpress.com)

Pour commencer l'année, Matante Thérèse annonce un vent de nouveauté qui soufflera sur Saint-Denis. Près de la préfecture du chef-lieu il y aura du changement. En lieu et place de la statue de Mahé de Labourdonnais, s'ouvrira un grande espace vert dédié à la culture et aux loisirs.

Concernant le climat de la planète, Matante Rosina, spécialiste en la matière, évoque un possible dépassement de la barre du +1,5 degré de réchauffement en 2024, près d'une décennie plus tôt que ce qui était prévu par les spécialistes. Quoi qu'il en soit la température moyenne de la Terre continuera d'augmenter et les glaciers fondront, elle en est certaine.

Matante Marie-Claude s'est-elle concentrée sur la politique nationale et internationale. Dans sa tasse de tisane, elle a a découvert que le gouvernement aura recours à plusieurs 49.3. Elle prévoit aussi des mouvements sociaux en lien avec la vie qui va être de plus en plus chère.

Du côté de la Russie, elle en est sûre, Poutine remportera les élections. Une information confirmée par Matante Rosina et Matante Thérèse sans l'ombre d'un doute.

Évidemment, cette année encore les Matantes voient des personnalités qui s'éteindront, en particulier celles âgées de plus de 95 ans.

Le mois de juin sera quant à lui très chargé en événements. Au début du mois Matante Thérèse prédit beaucoup de musique du côté de Saint-Pierre et une forte affluence sur le front de mer.

Elle a également déterminé avec certitude qu'il aura des élections à l'échelle européenne. À cette occasion, il y aura un petit mouvement de foule vers les bureaux de vote et un gros mouvement vers les plages.

Au milieu du même mois, l'île s'enflammera pour des jeux attendus dans le monde entier. Le flambeau sera confié aux Réunionnais avant d'être envoyé à Paris. Un moment marqué par une concentration de champions.

Le voyage dans le temps et la fin du monde ne seront pas au goût de cette année même si Matante Marie-Claude n'en est pas totalement convaincue.

Enfin, contre toute attente, l'année se terminera un 31 décembre.

