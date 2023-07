Le Tampon : une nouvelle journée d'olympiades pour les patients du centre hospitalier

Ce jeudi 13 juillet 2023, le plateau technique de l'Unité de soins longue durée du CHU Sud (Le Tampon) accueillait les patients pour une 4ème journée des olympiades. Au programme : tennis de table, handibasket ou encore boccia. Nous publions le communiqué de l'hôpital ci-dessous (photo : CHU La Réunion)

Le plateau technique de l’Unité de Soins Longue Durée du CHU Sud Réunion, situé au Tampon, a accueilli, aujourd’hui, la 4ème édition de ses Olympiades.

A l’initiative du service de médecine physique et de réadaptation du site, cette manifestation sportive à destination des patients est le fruit d’une collaboration entre l’hôpital, la Mairie du Tampon, plusieurs associations (K’Osons, Handy Roue Libre et l’Association Flèr Jaune) et quelques partenaires privés.

L’objectif de cette journée dédiée empreinte d’olympisme est simple : "Mèt an ler les personnes autrement capables et faire la sensibilisation et la promotion de l'accès aux pratiques physiques et sportives en direction du public capable autrement."

Au programme : Tennis de table, handibasket ou encore boccia, un sport d’opposition de balles mixte, pratiqué seul ou par équipe, qui pourrait s’apparenter à de la pétanque mais pratiquée en intérieur et avec des balles de cuir.

Cette journée dédiée au sport aura permis aux résidents de l’USLD de quitter quelques heures leur quotidien afin de retrouver le goût du dépassement, de faire prévue de qualités physiques parfois insoupçonnées mais surtout de partager des moments conviviaux et festifs autour d’un ballon de basket ou d’un rafraichissement bien mérité !