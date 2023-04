Les contrats d'apprentissage ont eu le vent en poupe en 2022

14 274 contrats d’apprentissage ont été signés, à La Réunion, au cours de l’année 2022 dans le secteur privé. Ce chiffre augmente de 14 % par rapport à 2021 et de 67 % par rapport à 2020, indique la préfecture dont nous relayons le communiqué ci-dessous. (Photo lycée Léon de Lepervanche bac Pro. Photo RB imazpress)

Pour cette année 2023, l’État maintient l’aide d’un montant de 6 000 euros. Elle est versée à toutes les entreprises, pour les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la première année d’exécution du contrat.

Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit transmettre à l’opérateur de compétence (OPCO) les documents nécessaires à la prise en charge de son dossier. Plus d’informations ici.

Au niveau national, 811.511 contrats ont été signés dans le secteur privé, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2021.

Lors de l’entrée en apprentissage, 80 % des jeunes ont un niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Parmi eux, 23 % ne disposent d’aucun diplôme et 16 % d’un niveau CAP/BEP.

L’augmentation du nombre de contrats concerne tous les niveaux de diplôme. Le nombre d’étudiants préparant un niveau baccalauréat double sur la période 2020 à 2022 ; celui des préparations de niveau bac+5 est multiplié par 2,5.



Concernant les autres niveaux de diplôme, une accélération est à souligner : + 43 % pour les préparations de niveau BEP/CAP, + 70 % pour les préparations de niveau Bac+2, + 49 % pour les préparations de niveau Bac+3 ou Bac+4.

Parmi les apprentis de niveau CAP à BTS, près d’1 jeune réunionnais sur 2 (soit 46 %) sont en emploi 6 mois après leur sortie de contrat d’apprentissage et près d’1 réunionnais sur 3 (soit 30 %) sont tou jours en formation l’année scolaire suivante.



Tous les secteurs économiques bénéficient de l’apprentissage ; le premier secteur recruteur étant les services. La part des petites et moyennes entreprises reste prépondérante : 58 % des apprentis ont été recrutés par des entreprises de moins de 10 salariés et 27 % par des entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 49 salariés.