Les établissements scolaires de l'île rendent hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty

Deux semaines après leurs camarades de l'Hexagone, les élèves réunionnais observeront un moment d’hommage et de recueillement à la mémoire des professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty, tous deux victimes d’actes terroristes, ce lundi 30 octobre 2023 à 14h. À noter que cette minute de silence intervient après une matinée marquée par de nombreuses alertes à la bombe dans plusieurs établissements de l'île. Cet hommage ne pourra donc pas être suivi dans certains collèges et lycées, qui ont été fermés de façon préventive. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le recteur de région académique, Pierre-François Mourier, partage ce moment de recueillement avec l’équipe éducative et des élèves du lycée professionnel Julien de Rontaunay à Saint-Denis.

Au lycée Julien de Rontaunay, le recteur @pf_mourier est présent à l’hommage et la minute de silence à la mémoire des professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty, victimes d’actes terroristes, pour montrer la solidarité de la communauté scolaire et de la République toute entière pic.twitter.com/Q62K8BgDMj — Académie de La Réunion (@AcLaReunion) October 30, 2023



Dans les écoles, l’accueil s'est fait dans les conditions habituelles pour tous, avec application du protocole Vigipirate Attentat. Lors de la matinée les enseignants ont préparé les élèves pour un temps de recueillement adapté à chaque cycle, en fonction des ressources pédagogiques mises à la disposition des équipes éducatives (déclinées par cycle pour l’école primaire, puis pour le collège et le lycée).

Pour les collèges et les lycées, l’accueil de tous les élèves s'est faite selon les emplois du temps avec application du protocole Vigipirate Attentat. Pendant la matinée, chaque établissement a organoisé un temps d'échanges entre personnels, qui a été suivi par un temps d'échanges avec les élèves.



À 14h, une minute de silence a été observée. Ce temps de recueillement ne concerne pas les élèves de maternelle. En élémentaire, ce temps d’hommage a pris prendre d’autres formes, pour tenir compte de l’âge des élèves.

Lire aussi : Alerte à la bombe dans un supermarché, plusieurs lycées et collèges de La Réunion, certains établissements évacués

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com