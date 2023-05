Les quatre infos à retenir : accident à Saint-Benoît, bagarre entre diplomates, Mayotte et Charles III officiellement roi

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 6 mai 2023 : - Quatre voies de Saint-Benoît : un automobiliste perd la vie dans un accident grave - Turquie: lors d'un sommet, une bagarre éclate entre des membres de délégations russe et ukrainienne - Lutte contre l'immigration : Mayotte se dote de deux nouveaux intercepteurs - Couronnement de Charles III : le souverain britannique et Camilla officiellement roi et reine

Accident sur la quatre voies de Saint-Benoît : un automobiliste dans un état critique

Cette nuit du 5 au 6 mai 2023 vers 1h52, un accident d'une ampleur spectaculaire a eu lieu sur la quatre voies de Saint-Benoît en direction de l'est au niveau de l'échangeur Beauvallon. Deux véhicules - pour des raisons encore inconnues - ont terminé leur course dans la glissière de sécurité. L'automobiliste du premier véhicule est décédé à son arrivée à l'hôpital.

Turquie: lors d'un sommet, une bagarre éclate entre des membres de délégations russe et ukrainienne

Ce jeudi 4 mai, à Ankara en Turquie, en plein sommet diplomatique pour la coopération économique de la mer noire, si la tension était présente entre certaines nations, rien ne laissait présager que ça allait déraper. Mais si, alors que les délégations russes et ukrainiennes se provoquaient mutuellement, une bagarre a éclaté.

Lutte contre l'immigration : Mayotte se dote de deux nouveaux intercepteurs

Ce vendredi 5 mai 2023, le préfet de Mayotte a assisté à la mise en service de deux intercepteurs de la gendarmerie de Mayotte et de la police mahoraise. "Cette dotation supplémentaire traduit la volonté de l’État de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine, enjeu majeur pour la protection de nos frontières."

Couronnement de Charles III : le souverain britannique et Camilla officiellement roi et reine

Avec toute la pompe et la solennité des grands événements royaux, le roi Charles III et la reine Camilla ont été, ce samedi 6 mai 2023, couronnés roi et reine dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster.