Les quatre infos à retenir : Saint-André, route du littoral, Belal et Parcoursup

Saint-André : un couple intoxiqué au monoxyde de carbone, un homme décédé

Ce mardi 16 janvier 2024 - un homme et sa compagne ont été découverts à leur domicile - chemin de l'Étang, inanimés. L'homme - âgé d'une quarantaine d'années, a été retrouvé décédé. Sa compagne, présente sur les lieux, a elle été transportée en urgence au CHU Nord de Saint-Denis, rapportent nos confrères de Réunion La 1ère. Pour l'heure, si l'origine du décès de l'homme n'est pas encore connue, un groupe électrogène a été découvert à l'intérieur de son habitation et pourrait donc être à l'origine de ce drame.

La Route du littoral fermée dimanche de 6h à 13h30

Le CRGT vous informe que, suite aux fortes précipitations et à un éboulis qui a endommagé la GBA lors du passage du cyclone BELAL, la RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 21 janvier de 6h à 13h30 pour permettre des travaux de purges de la falaise. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne. Il est demandé aux usagers de prévoir leur déplacement en tenant compte de ces fermetures, et du basculement, notamment pour la rentrée scolaire.

Après Belal : "tous les moyens financiers possibles seront débloqués", assure Gérald Darmanin

Mercredi 17 janvier 2024, La Réunion est désormais dans l'ère de l'après Belal. L'oeil du cyclone a frôlé l'île de très près provoquant des vents violents et des pluies torrentielles. Le système n'a pas eu les effets "cataclysmique" envisagé mais il a quand même laissé des traces profondes derrière lui. Quatre personnes sont décédées, le secteur agricole est sinistré, les routes sont impactées, des dizaines de milliers de foyers n'ont plus d'électricité, d'eau ou de téléphone. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est arrivé ce mercredi matin à La Réunion. Il l'a assuré, "des moyens financiers seront débloqués rapidement".

Parcoursup 2024 : ouverture ce mercredi des inscriptions

À partir de ce mercredi 17 janvier 2024, les lycéens ou étudiants souhaitant se réorienter peuvent formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Les candidats peuvent soumettre jusqu'à 10 vœux sans classement d'ici le 14 mars, puis finaliser et confirmer leurs choix jusqu'au 3 avril, parmi les 23.000 formations.