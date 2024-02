Les quatre infos à retenir : planteurs, Mayotte, santé et économie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 15 février 2024 : - Aide aux surcoûts : 13 millions d'euros versés pour soutenir les planteurs - Mayotte : les barrages momentanément maintenus, le préfet évincé - Le Tampon : pas de certification pour la Clinique Durieux, l'ARS exige une mise à niveau immédiate - Cartes bancaires, appli mobiles... le paiement dématérialisé privilégié par les Réunionnais

Aide aux surcoûts : 13 millions d'euros versés pour soutenir les planteurs

Ce jeudi 15 février 2024, les services de la préfecture ont annoncé le versement anticipé de l'aide aux surcoûts pour les planteurs de cannes. Une aide destinée à les aider après les intempéries de janvier qui ont ravagé les champs. Ainsi, dans le cadre de la convention tripartite Industriels-Planteurs-État, près de 13 millions d’euros ont été versés à 2.227 planteurs.

Mayotte : les barrages momentanément maintenus, le préfet évincé

Les collectifs citoyens de Mayotte ont annoncé mercredi le maintien pour encore "quelques jours" des barrages qui paralysent le département le plus pauvre de France, malgré les engagements écrits reçus du gouvernement pour agir contre l’insécurité et l’immigration incontrôlée dans l’île.

Le Tampon : pas de certification pour la Clinique Durieux, l'ARS exige une mise à niveau immédiate

Ce jeudi 15 février 2024, l'Agence régionale de santé (ARS) relaye l'information de la Haute autorité de santé (HAS). Une décision qui consiste en la non certification de la Clinique Durieux située au Tampon et de son centre d'hémodialyse associé. La certification des établissements de santé est une démarche conduite par la HAS qui concerne tous les établissements de santé, publics ou privés, quelle que soit leur taille ou activité. L’objectif est d’améliorer la qualité des prestations et soins au sein des hôpitaux et des cliniques. La Clinique de son côté regrette une non-certification malgré un score de plus de 90% de satisfaction.

Cartes bancaires, appli mobiles... le paiement dématérialisé privilégié par les Réunionnais

Selon une enquête réalisée par l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM), il est observé que les moyens de paiement dématérialisés réalisent une augmentation auprès des Réunionnais, notamment la carte bancaire. Cependant, Les Réunionnais restent attachés à l’usage des espèces, auxquelles ils reconnaissent encore de nombreux avantages.