Les quatre infos à retenir : cyberattaques, santé, éducation et pré-alerte cyclonique

BONSOIR - À la une de ce mardi 20 février 2024 : - À La Réunion : exercice de gestion de crise pour protéger le système de santé des cyberattaques - Hôpital : au CHU de La Réunion, un déficit qui inquiète - Scolarités courtes à La Réunion : 3.100 jeunes déscolarisés avant 18 ans, et 14.800 entre 18 et 20 ans - Tempête Eleanor : La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique à partir de 20 heures

A La Réunion : exercice de gestion de crise pour protéger le système de santé des cyberattaques

"Face à la multiplication des attaques informatiques qui touche les hôpitaux publics sur le territoire national, le 7 et 8 février 2024 les services de l’État ont participé à un exercice de gestion de crise en lien avec d’autres acteurs de santé" indique la préfecture dans un communiqué publié ce mardi 20 février 2024. L’objectif était de tester la capacité de réponse "des différents acteurs à des cyberattaques de grande ampleur impactant la prise en charge et la continuité de soin des patients et des usagers" précisent les services préfectoraux.

Hôpital : au CHU de La Réunion, un déficit qui inquiète

À La Réunion, comme dans l'Hexagone, la crise de l'hôpital s'accentue. Les 32 centres hospitaliers universitaires (CHU) français ont atteint un déficit cumulé de 1,2 milliard d’euros fin 2023, soit trois fois plus qu’en 2022. Dans notre département, le déficit est de plusieurs millions d'euros. Une situation financière particulièrement alarmante qui pourrait impacter à très court terme son bon fonctionnement et la qualité des soins prodigués aux Réunionnais.

Scolarités courtes à La Réunion : 3.100 jeunes déscolarisés avant 18 ans, et 14.800 entre 18 et 20 ans

"À La Réunion, en 2020, les scolarités courtes sont plus fréquentes que dans l’Hexagone" note une étude rendue publique par l'Insee ce mardi 20 février 2024. C’est à 18 ans, à la sortie du lycée, que les écarts se creusent fortement : à cet âge, seuls 70 % des jeunes de l’île poursuivent leurs études, contre 83 % dans l’Hexagone.

Tempête Eleanor : La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique à partir de 20 heures

La tempête tropicale modérée baptisée Eleanor évolue actuellement à environ 890 km au Nord-Nord-Est de La Réunion. Eleanor a amorcé son virage vers le Sud-Est et devrait incurver sa trajectoire vers le Sud au cours de la nuit prochaine et demain, en s'intensifiant. Elle pourrait atteindre le stade de cyclone tropical d'ici jeudi. Toutefois, étant donné les incertitudes importantes de trajectoire et d’intensité à moins de trois jours du passage d’Eleanor au plus près de La Réunion, une dégradation des conditions météorologiques sur l'île, provoquées par le cyclone, ne peut être exclue. En conséquence, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique" à compter de ce jour, à 20 heures, et appelle l’ensemble de la population à rester informée.