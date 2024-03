Les quatre infos à retenir : Sainte-Suzanne, certificat de décès, Cour des comptes, tour à la voile

BONSOIR - À la une de ce mardi 6 mars 2024 : - Sainte-Suzanne : la commune se prépare pour la marche réunionnaise sur le climat et la biodiversité - Certificat de décès établi par les infirmiers : l’expérimentation lancée à La Réunion - La Cour des comptes appelle à totalement réformer l'octroi de mer - "Flotboyants" : un tour de l'île à la voile pour les patients de la clinique des Flamboyants

Sainte-Suzanne : la commune se prépare pour la marche réunionnaise sur le climat et la biodiversité

Ce mardi 5 mars 2024 à Sainte-Suzanne se prépare la cinquième édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. Ayant réuni plus de 4.000 personnes l'année dernière, la commune attend encore plus de monde cette année pour participer à de nombreuses animations et jeux de sensibilisation. Le rendez-vous est donné ce dimanche 10 mars à 8h00 au Bocage.

Certificat de décès établi par les infirmiers : l’expérimentation lancée à La Réunion

La Réunion fait partie des six régions pilotes pour expérimenter la rédaction, par des infirmiers volontaires et formés, des certificats de décès de personnes majeures, survenant à domicile ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en cas d’indisponibilité d’un médecin. L’expérimentation débutera ce mercredi 6 mars 2024, pour une durée d’un an, avec dans un premier temps 75 infirmiers volontaires et ayant validé la formation requise

La Cour des comptes appelle à totalement réformer l'octroi de mer

Dans un rapport publié ce mardi 5 mars 2024, la Cour des Comptes estime que les impacts économiques de l'octroi de mer "apparaissent mitigés, voire pour partie négatifs" pour les collectivités ultra-marines. Elle appelle donc à une refonte complète de cette taxe appliquée à La Réunion, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et à Mayotte. La Cour propose, dans un premier temps, de réformer cette taxe afin de la rendre plus effective. Avec, au long cours, une possible substitution de l’octroi de mer par "une nouvelle ressource, qui pourrait s’appuyer sur le modèle de la TVA via notamment une TVA régionale".

"Flotboyants" : un tour de l'île à la voile pour les patients de la clinique des Flamboyants

Ce mardi 5 mars 2024, un groupe de jeunes patientes de l’établissement de la clinique Les Flamboyants Ouest ont engagé un tour de l’île de deux jours à la voile à bord du Col’Vento. Il s’agit de la deuxième édition des "Flotboyants". Ce projet s’inscrit dans une démarche thérapeutique pour les patients.