Les quatre infos à retenir : Alice Lemoigne, ti train, Villa Marthe et espèces invasives

BONSOIR - À la une de ce mardi 12 mars 2024 : - Mondiaux de longboard : Alice Lemoigne sélectionnée en équipe de France - Grande Chaloupe : un vaste chantier pour remettre le ti train lontan sur les rails - Villa Marthe : une offre d'emploi destinée à l'Hexagone créé la polémique, le gérant répond - Lutte contre les espèces invasives : lancement du label "prezerv sat nou nana"

Mondiaux de longboard : Alice Lemoigne sélectionnée en équipe de France

Alice Lemoigne, sportive péi et championne de longboard, a été sélectionnée pour faire partie de l'équipe de France lors des mondiaux de longboard 2024. Des championnats du monde qui se tiendront comme l'an dernier au Salvador, du 18 au 25 avril, comme l'indique la Fédération française de surf dans son communiqué.

Grande Chaloupe : un vaste chantier pour remettre le ti train lontan sur les rails

Plus en fonction depuis des années, une association de La Réunion rêve de voir le Ti Train de nouveau sur les rails. Ce mardi 12 mars 2024, l'association Titrain – en charge de l'ensemble des matériels roulants du chemin de fer péi – a évoqué ses projets pour se remettre sur les rails. Yvette Duchemann, présidente de l'association Titrain a tenu à faire connaître aux Réunionnais qui sont tous les héritiers de cet unique et précieux patrimoine, les réussites de l'association et de ses volontaires bénévoles, ainsi que ses nombreux projets pour 2024 sur les rénovations des matériels roulants. Un projet ambitieux mais confronté à de nombreuses difficultés.

Villa Marthe : une offre d'emploi destinée à l'Hexagone créé la polémique, le gérant répond

Dans un poste partagé sur un groupe Facebook, le restaurant la Villa Marthe, situé à Salazie, propose deux offres d'emploi pour ceux qui souhaiteraient "venir découvrir l"île". Une annonce manifestement destinée à des travailleurs hexagonaux, qui a provoqué la colère de nombreux internautes, qui se sont interrogés sur pourquoi cette offre ne s'adressait pas aux Réunionnais. Le gérant de l'établissement, Jérémy Laup, s'est défendu sur les réseaux sociaux mais aussi sur Réunion la 1ère, assurant qu'il y a un "manque de formation" dans l'île.

Lutte contre les espèces invasives : lancement du label "prezerv sat nou nana"

Ce mardi 12 mars 2024, le Département en association avec le groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) lancent un nouveau label "prezerv sat nou nana". Un complément au plan opérationnel de lutte contre les espèces invasives pour préserver la biodiversité de La Réunion financé à 100% par l'État.