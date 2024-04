Les quatre infos à retenir : Salazie, Mayotte, Mozambique et chevaux

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 8 avril 2024 : - Éboulement à Salazie : réouverture partielle de l’accès au col des Bœufs ce mardi à 15h - Mayotte : un rassemblement pour la paix dégénère, le préfet exfiltré - Naufrage au Mozambique: le bilan s'alourdit à 97 morts, dont de nombreux enfants - Après 24 heures de voyage, 24 chevaux arrivés à La Réunion retrouvent leurs propriétaires

Éboulement à Salazie : réouverture partielle de l’accès au col des Bœufs ce mardi à 15h

Suite à l'éboulement survenu vendredi 5 avril 2024 au col des Boeufs, une réouverture partielle va avoir lieu ce mardi à partir de 15h. À ce stade, il s'agit d'une ouverture sur une voie, chaque jour de 15h à 6h30 du matin. Les travaux de déblaiement et de sécurisation de la route forestière 13 du Haut Mafate à Salazie, menant vers le Col des Bœufs, se poursuivent sous le pilotage de l’office national des forêts.

Mayotte : un rassemblement pour la paix dégénère, le préfet exfiltré

Ce samedi 6 avril 2024, un futari de la paix (l'occasion de se réunir autour d'un repas) était organisé dans la commune de Tsingoni. Véritable moment pour célébrer le vivre-ensemble en pleine période de ramadan, cet événement a rapidement tourné au vinaigre. Des personnes extérieures à ce rassemblement sont venu semer la zizanie. Des violences ont éclaté, obligeant le préfet venu partager ce moment avec les habitants, à être exfiltré.

Naufrage au Mozambique: le bilan s'alourdit à 97 morts, dont de nombreux enfants

Les recherches se poursuivaient lundi au large du Mozambique pour retrouver des passagers après la mort d'au moins 97 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé, sur lequel de nombreuses familles paniquées s'étaient précipitées après des rumeurs sur une épidémie de choléra.

Après 24 heures de voyage, 24 chevaux arrivés à La Réunion retrouvent leurs propriétaires

Après des mois et des mois d'attente, l'heure des retrouvailles a sonné ce dimanche 7 avril au soir pour 24 chevaux et leurs propriétaires. Après près de 24 heures de vol, les équidés ont enfin pu fouler de leurs sabots le sol réunionnais. Une attente interminable pour les propriétaires, entre stress et excitation, qui attendaient leurs montures dans l'enceinte de la zone aéroportuaire de Gillot. Une attente d'autant plus interminable que cela fait des mois qu'ils les attendant, après l'annulation d'un premier vol en décembre 2023.