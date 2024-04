Les quatre infos à retenir : disparition inquiétante, BTP, opioïde et travail

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 11 avril 2024 : - Disparition inquiétante : Éric Maillot été retrouvé sain et sauf- Une dérogation européenne adoptée pour l’importation des produits de construction à La Réunion - Opioïde : le tramadol continue d'être utilisé abusivement - Inspection du travail : 397 interventions pour travail illégal

Disparition inquiétante : Éric Maillot été retrouvé sain et sauf

Ce jeudi 11 avril 2024 en fin de journée, la gendarmerie de La Réunion annonce avoir retrouvé Éric Maillot sain et somme. L'homme âgé de 44 ans - demeurant au Tampon - n'avait plus donné signe de vie depuis le samedi 6 avril 2024.

Une dérogation européenne adoptée pour l’importation des produits de construction à La Réunion

Ce mercredi 10 avril, le Parlement européen a adopté en première lecture à une importante majorité le projet de règlement révisé relatif aux produits de constructions dans les territoires ultramarins. Un projet permettant déroger au marquage "CE" pour faciliter l'importation de ces produits du BTP. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère des Outre-mer.

Opioïde : le tramadol continue d'être utilisé abusivement

Le tramadol, principal traitement opioïde, continue à faire l'objet d'usages abusifs en France, a prévenu jeudi l'agence du médicament, sur fond d'inquiétudes quant au risque de dépendance à cet antidouleur. "L'enquête d'addictovigilance sur le tramadol montre la persistance des signalements d’abus et de dépendance dans des contextes de mésusage ou d'usage détourné", rapporte dans un communiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Inspection du travail : 397 interventions pour travail illégal

Ce jeudi 11 avril 2024, la DEETS (Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion) a présenté son bilan d'activité 2023. Au total, l'inspection du travail a réalisé 2.016 interventions dont 397 relatives au travail illégal l'année dernière. De plus, une attention particulière est faite sur le volet sécurité et le risque de chute de hauteur. Une obligation qu'une entreprise sur trois ne respecte pas. La direction a également mobilisé certains de ses agents pour travailler sur les pratiques commerciales du laboratoire pharmaceutique Urgo jugées illégales.