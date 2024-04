Les quatre infos à retenir : Israël, corps découvert, Jeux Olympiques, météo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 14 avril 2024 : - Israël reste en état d'alerte après l'attaque sans précédent de l'Iran - Saint-Denis : le corps d'un quadragénaire découvert dans le quartier de la Jamaïque - JO-2024: 100 jours pour finir d'organiser une fête planétaire sous haute sécurité - Forte houle sur le littoral sud, ouest, nord, et fortes pluies dans le sud

Israël reste en état d'alerte après l'attaque sans précédent de l'Iran



L'Iran a lancé ce samedi plus de 200 drones et missiles contre Israël en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien



Saint-Denis : le corps d'un quadragénaire découvert dans le quartier de la Jamaïque



Ce dimanche 14 avril 2024, d'après nos confrères de Réunion la 1ère, le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert sous le pont de la Jamaïque à Saint-Denis. Une enquête est en cours pour permettre son identification et éclaircir les circonstances de sa mort



JO-2024: 100 jours pour finir d'organiser une fête planétaire sous haute sécurité



Malgré la nervosité sécuritaire concentrée sur la cérémonie d'ouverture et une opinion encore tiède, l'horloge tourne et les JO de Paris s'ouvriront dans quasiment cent jours, le 26 juillet.



Forte houle sur le littoral sud, ouest, nord, et fortes pluies dans le sud



Ce dimanche 14 avril 2024, les zones littorales sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest restent placés en vigilance jaune vagues-submersion. Des vagues de trois mètres cinquante à quatre mètres en moyenne et pouvant atteindre les huit mètres déferlent, annonce Météo France. Météo France a également placé le sud en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi et le sud-est et l'ouest à partir de 20 heures. La plus grande prudence est recommandée dans ces secteurs