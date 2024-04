Les quatre infos à retenir : fortes pluies, pétrels, Saint-Joseph et pension marron

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 15 avril 2024 : - Tempête Candice et fortes pluies : activation du fonds de secours pour les Outre-mer pour 10 communes de l'île - Cilaos : plus de 150 pétrels retrouvés échoués cette nuit - Vol à main armée à Saint-Joseph : tous les auteurs du braquage interpellés et placés sous les verrous - Structure d'accueil à Saint-André : trois personnes interpellées pour une "pension marron"

Tempête Candice et fortes pluies : activation du fonds de secours pour les Outre-mer pour 10 communes de l'île

Ce lundi 15 avril 2024, les services de l'État annoncent l'activation du Fonds de secours pour l’Outre-mer pour la tempête Candice et les fortes pluies de janvier 2024. Cela concerne l’ensemble des sinistrés des 10 communes de l’arrondissement Sud et ceux de la commune de Saint-Leu Pour les biens non assurés et non assurables, déclarez votre sinistre en mairie d’ici le 31 mai 2024.

Cilaos : plus de 150 pétrels retrouvés échoués cette nuit

Ce lundi 15 avril 2024, c'est un véritable hécatombe qui a eu lieu à La Réunion et plus particulièrement du côté de Cilaos. Plus de 150 pétrels se sont échoués dans la nuit de dimanche à lundi. Sur place, les équipes de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) sont mobilisées afin de récupérer les oiseaux. Interrogée par Imaz Press, Julie Tourmetz explique que les éclairages de la commune, couplés à un mauvais temps persistant, ont pu être à l'origine de ces échouages massifs.

Vol à main armée à Saint-Joseph : tous les auteurs du braquage interpellés et placés sous les verrous

Ce lundi 15 avril 2024, le procureur de Saint-Pierre a fait un nouveau point dans l'affaire de vol à main armée survenu le mercredi 3 avril dans une station-service de Saint-Joseph. "Tous les auteurs du braquage ont été interpellés et sont en détention." Parmi les personnes arrêtées, un mineur. L'enquête elle suit toujours son cours.

Structure d'accueil à Saint-André : trois personnes interpellées pour une "pension marron"

Ce lundi 15 avril 2024, les services de la police informent de l'interpelletion de trois individus pour divers délits dont la création d'un établissement sans autorisation dite "pension marron", travail dissimulé et abus de faiblesse. C'est suite à des investigations menées par la police de Saint-André en collaboration avec l'Agence régionale de santé (ARS), la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et du Département que cette enquête à pu aboutir. Les trois personnes ont été placées en garde à vue.