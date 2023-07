Les quatre infos à retenir : Mayotte, canicule, policiers blessés, Ukraine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 17 juillet 2023 : - Mayotte : des coupures d'eau potable quotidiennes de 16h dans certaines communes - L'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule - Saint-Denis : deux policiers blessés après un refus d'obtempérer, un mineur placé en garde à vue - Ukraine : Les services spéciaux et la marine derrière l'attaque contre le pont de Crimée

Mayotte : des coupures d'eau potable quotidiennes dès 16h dans certaines communes

Depuis ce lundi 17 juillet 2023, les quatre communes les plus densément peuplées de Mayotte n'ont plus accès au réseau d'eau potable de 6h à 8h le lendemain matin. Ces restrictions sont rendues nécessaires par la sécheresse sans précédent qui sévit à Mayotte, ainsi que par la vétusté du réseau, explique la préfecture du département le plus pauvre de France. Aucune date n'a été annoncée pour l'arrêt de ces coupures. La préfecture ne fait pas non plus mention de mise à disposition de citernes et de packs d'eau pour la population.

L'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule

L'hémisphère nord entame lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante, avec en Europe des températures attendues au-dessus des 40° en Italie ou encore des alertes canicule en Espagne, des feux dévastateurs continuant de sévir au Canada et en Californie.

Saint-Denis : deux policiers blessés après un refus d'obtempérer, un mineur placé en garde à vue

Dans la nuit de dimanche à lundi 17 juillet 2023, un drame a été évité de peu à Saint-Denis. Alors qu'une voiture circulait sur le boulevard Lancastel, elle refusa de s'arrêter. À bord du véhicule, quatre individus, tous mineurs et donc sans permis de conduire, relatent nos confrères du Journal de l'Île de La Réunion. S'en est suivi une interception après que le véhicule ait commis un accident, a confirmé Idriss Rangassamy à Imaz Press. Deux fonctionnaires de police ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte.

Ukraine : Les services spéciaux et la marine derrière l'attaque contre le pont de Crimée

Les services spéciaux ukrainiens et la marine ont attaqué le pont de Crimée avec des "drones navals", a indiqué lundi à l'AFP une source au sein des services ukrainiens de sécurité (SBU).