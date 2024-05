Les quatre infos à retenir : alerte "grave", Maldives, jeune poignardé et agents tués

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 14 mai 2024 : - Jeux Olympiques : un message d'"alerte extrêmement grave" sur smartphone surprend les Parisiens - Des îles artificielles aux Maldives : quand l'industrie touristique dévaste les récifs coralliens - Mort d'un jeune homme à Saint-Pierre : les auditions des gardés à vue se poursuivent - Trois agents tués dans l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, un détenu en fuite

Jeux Olympiques : un message d'"alerte extrêmement grave" sur smartphone surprend les Parisiens

"Alerte extrêmement grave": c'est l'intitulé du message envoyé sur les téléphones de nombreux Parisiens lundi à 20H00 par le ministère de l'Intérieur, qui assume avoir voulu "informer largement" de l'ouverture d'une plateforme en ligne pour accéder au périmètre olympique pendant les JO.

Des îles artificielles aux Maldives : quand l'industrie touristique dévaste les récifs coralliens

Lagon bleu, eau turquoise, des fonds marins majestueux… et pourtant cet archipel paradisiaque est menacé par la montée des eaux en raison du réchauffement climatique. Perçu comme un paradis terrestre, le pays le plus bas du monde ne cesse d'agrandir son territoire en multipliant les îles artificielles. Pour attirer davantage de touristes, certainement. Pour sauver sa population, c'est une des raisons. Mais cette soif de développement endommage les récifs coralliens. Une aberration pour une île qui attire pour son sable blanc, son lagon et son corail. Ce lundi 13 mai 2024, une émission diffusée sur France 5 a montré l'étendue des dégats

Mort d'un jeune homme à Saint-Pierre : les auditions des gardés à vue se poursuivent

Ce mardi 14 mai 2024, le procureur de Saint-Pierre a fait un nouveau point dans l'affaire de la mort d'un jeune homme de 20 ans, tué dans une bagarre à la Ravine des Cabris. Si lundi, six personnes avaient été placées en garde à vue, ce mardi, deux ont été relâchés. Les auditions des autres suspects quant à elles se poursuivent. D'après les résultats de l'autopsie, "le décès a été causé à la suite à un choc hémorragique, probablement causé par un coup porté avec un objet pointu et tranchant, de type sabre ou couteau" a indiqué le procureur.

Deux agents tués dans l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure, un détenu en fuite

Deux agents pénitentiaires sont décédés mardi 14 mai dans une attaque au péage d'Incarville de leur fourgon qui transportait un détenu entre Rouen et Evreux. Des sources policières locales avaient un temps évoqué la mort de trois agents.Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé le déclenchement du plan Epervier. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés pour retrouver les auteurs des faits