Les quatre infos à retenir : saison cyclonique, Saint-Pierre, Rouen et voitures

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 17 mai 2024 : - La tempête tropicale Ialy devrait s'intensifier progressivement ce week-end - Saint-Pierre : explosion dans un magasin d'ameublement, deux personnes blessées - Rouen : un homme armé tentant de mettre le feu à une synagogue abattu par la police - "Cessez immédiatement de les conduire" : Citroën rappelle 181.000 véhicules dont une centaine à La Réunion

La tempête tropicale Ialy devrait s'intensifier progressivement ce week-end

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Baptisé Ialy ce jeudi 16 mai, la tempête tropicale a peu évolué ces dernières heures et son centre se situe ce matin sur le sud de l'archipel des Seychelles, à un peu moins de 500 km au Nord-Est de la pointe de Madagascar. D'ici ce week-end, elle devrait poursuivre une intensification progressive "en circulant lentement vers l'ouest puis nord au cours des prochains jours tout en apportant des conditions pluvio-orageuses et venteuses en particulier sur les îles Extérieures des Seychelles (notamment l'atoll Farquhar)", précisent les météorologues. Il s'agit de la dixième tempête nommée de la saison 2023-2024 sur le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Saint-Pierre : explosion dans un magasin d'ameublement, deux personnes blessées

Ce vendredi 17 mai 2024, une explosion a été entendue dans un magasin d'ameublement situé dans la zone de Canabady à Saint-Pierre. Selon nos informations, deux personnes auraient été blesséss. Elles sont brûlées aux visages et aux mains. Toutes deux ont été transportées au CHU Sud. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Rouen : un homme armé tentant de mettre le feu à une synagogue abattu par la police

Gérald Darmanin annonce sur X qu’un homme armé a été neutralisé par des policiers nationaux alors qu’il souhaitait mettre le feu à la synagogue de Rouen, ce vendredi 17 mai 2024.

"Cessez immédiatement de les conduire" : Citroën rappelle 181.000 véhicules dont une centaine à La Réunion

La marque automobile Citroën a adressé des lettres recommandées à plusieurs de ses clients pour leur demander de "cesser immédiatement de conduire" leur véhicule. En cause : des airbags Takata souffrant "d’un défaut potentiellement mortel". Au total dans le monde, 497.171 Citroën C3 sont concernées dans le monde, dont 181.700 unités vendues en France. À La Réunion, pour la marque Citroën, la campagne de rappel a été lancée depuis plus d'un an avec "Stop Drive". Mais si 81% des clients ont répondu à l'appel, il reste encore plus d'une centaine de véhicules qui n'ont pas été rapportés chez les concessionnaires malgré le risque d'accident "potentiellement grave"