- États-Unis : le tueur de Long Island arrêté grâce à... ses croûtes de pizza - Hépatite C : faites-vous dépister - Macron martèle que "la Nouvelle-Calédonie est française" et sermonne les indépendantistes - Deuxième trimestre 2023 à La Réunion : au moins 117.520. personnes étaient à la recherche d'un emploi

À New York, le suspect d’une des plus importantes enquêtes de ces dix dernières années, a été confondu par de l’ADN récupérée… sur des croûtes de pizza.

Hépatite C : faites-vous dépister

Le Centre hospitalier ouest Réunion (Chor) a récemment lancé une campagne de sensibilisation pour le dépistage de l'Hépatite C. Cette campagne vise à informer le plus grand nombre de personnes possible sur la maldaie, sur ses modes de transmission et sur l’importance de se faire dépister sachant que "7 % des Réunionnais ont au moins un facteur de risque d'hépatite C" note le Chor dans un communiqué publié ce mercredi 26 juillet 2023.

Macron martèle que "la Nouvelle-Calédonie est française" et sermonne les indépendantistes

"La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française": Emmanuel Macron a réaffirmé avec force mercredi à Nouméa l'autorité de la République dans le territoire d'outre-mer et sermonné les indépendantistes, tout en proposant aux Calédoniens un double "chemin", "de pardon" et "d'avenir".

Deuxième trimestre 2023 à La Réunion : au moins 117.520. personnes étaient à la recherche d'un emploi

Au deuxième trimestre 2023, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 117.520. Ce nombre baisse de 0,9 % sur le trimestre (soit –1 070 personnes) et de 2,9 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,2 % ce trimestre (–5,0 % sur un an).