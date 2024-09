Les quatre infos à retenir : Poste, paralympiques, Kilian Jornet et chambre régionale des comptes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 2 septembre 2024 : - La Poste : l'intersyndicale appelle à la grève ce vendredi 6 septembre à Saint-Denis - Jeux Paralympiques : Alexis Hanquinquant champion paralympique en triathlon - En seulement 19 jours, Kilian Jornet a gravi les 82 sommets alpins de plus de 4.000 mètres - Saint-Louis : la Chambre régionale des comptes pointe du doigt la politique de la ville

La Poste : l'intersyndicale appelle à la grève ce vendredi 6 septembre à Saint-Denis

Ce lundi 2 septembre 2024 à Saint-Denis, l'intersyndicale de La Poste est mobilisée devant le bureau de Poste rue Maréchal Leclerc. Les syndicats qui appellent à une journée de grève le 6 septembre prochain pour l'ensemble des postiers de La Réunion. Ils invitent tous à les rejoindre ce vendredi pour une mobilisation devant la direction de La Poste pour dénoncer les conditions de travail.

Jeux Paralympiques : Alexis Hanquinquant champion paralympique en triathlon

Les compétitions de triathlon, reportées la veille en raison de la qualité de l’eau de la Seine, ont donné le coup d’envoi de ce lundi 2 septembre 2024. Des médailles sont notamment attendues dans le clan tricolore en boccia, en badminton ou encore en natation.

En seulement 19 jours, Kilian Jornet a gravi les 82 sommets alpins de plus de 4.000 mètres

Légende dans le monde du trail, l'Espagnol Kilian Jornet vient de boucler un authentique exploit. En seulement 19 jours, il a gravi à pied et à vélo tous les sommets des Alpes qui culminent à plus de 4000 mètres. Cela représente 82 ascensions, et un dénivelé de plus de 70.000 mètres.

Saint-Louis : la Chambre régionale des comptes pointe du doigt la politique de la ville

Ce lundi 2 septembre 2024, la Chambre régionale des comptes (CRC) a rendu son rapport après le contrôle des comptes de la gestion de la commune de Saint-Louis. À l’issue d’une procédure contradictoire, avec deux auditions de l’ordonnateur, la chambre a décidé de publier deux cahiers formulant au total douze recommandations. Le premier porte sur l’organisation communale et les moyens humains, le second sur la politique de la ville dans un communiqué publié ci-dessous. La mairie de son côté récuse "le jugement d’opportunité surprenant et erroné de la Chambre sur la place de la maire et des élus dans la gouvernance communale".