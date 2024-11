Les quatre infos à retenir : carburants, banques, marche blanche et chikungunya

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 29 novembre 2024 : - Carburants : le prix du sans-plomb reste stable, légère hausse pour le gazole - Incident technique : cartes bancaires refusées pour des clients de la BNP et de la Bred - Infanticides aux Avirons : la marche blanche en hommage aux deux fillettes partira à 10 heures ce samedi - Chikungunya : six nouveau cas signalés en une semaine, 26 au total

Carburants : le prix du sans-plomb reste stable, légère hausse pour le gazole

Après une légère hausse au mois de novembre 2024, les tarifs des carburants ne baisseront pas en décembre. Le prix du super sans-plomb reste stable mais celui du gazole augmente de 2 centimes, pour le second mois consécutif. À La Réunion, "les prix à la pompe restent toujours à un niveau bas au regard de ceux pratiqués depuis plus de 2 ans", note la préfecture.

Incident technique : cartes bancaires refusées pour des clients de la BNP et de la Bred

Depuis 14h30 ce jeudi 28 novembre 2024 plusieurs personnes ont eu la mauvaise surprise de voir leur paiement par carte bancaire refusé. Selon nos informations, cet incident technique concernerait seulement les clients de la BNP et de la Bred, ainsi que certaines cartes numériques de tickets restaurants.

Infanticides aux Avirons : la marche blanche en hommage aux deux fillettes partira à 10 heures ce samedi

Ce samedi 30 novembre 2024, une marche blanche sera organisée dans la commune pour rendre hommage aux deux petites victimes de 4 et 7 ans, tuées par leur père. Le départ sera donné sur le parking de l'école Paul Hermann – établissement de la plus grande fille - avant de se rendre devant le domicile des victimes. La commune indique que ceux qui le souhaitent peuvent apporter des fleurs.

Chikungunya : six nouveau cas signalés en une semaine, 26 au total

Ce vendredi 29 novembre 2024, Santé publique France, a dévoilé le point épidémiologique pour la semaine du 18 au 24 novembre. Chikungunya : Six nouveaux cas de chikungunya ont été signalés portant le total à 26 cas détectés sur l’île depuis le 23 août 2024. Deux foyers sont actuellement actifs : un dans l’Ouest (l’Hermitage) et un dans le Sud (Étang Salé les hauts). Par ailleurs, 3 cas isolés ont également été détectés, un dans l’Ouest et 2 dans le Sud.