Les quatre infos à retenir : dépression, vigilance, tentative d'assassinat et corps repêché

La perturbation, redevenue dépression tropicale, se trouve à 170 km au nord de La Réunion

À 16h21 ce dimanche 2 février, une perturbation tropicale se trouvait à 170 km au secteur nord de La Réunion. Elle se déplace à 20 km/h le long d'une trajectoire ouest. "Le passage de la Dépression Tropicale au nord de La Réunion a généré un renforcement du vent, ainsi que des conditions humides et instables qui devraient perdurer jusqu'à lundi matin", affirme météo-France.

L'île passe en vigilance fortes pluies et orages, la vigilance vents forts maintenue dans l'est et le sud-est

Les services de Météo-France viennent de publier le dernier bulletin de suivi vigilance. Il en ressort qu'une vigilance jaune fortes pluies et orages est désormais déclenchée ce dimanche 2 février 2025 sur toute l'île. Elle ne devrait pas être levée avant demain matin 7h. En parallèle, une vigilance jaune vents forts est toujours en vigueur dans le sud et sera déclenchée dans le sud-est à partir de 20h. Il n'y a pas d'autre vigilance en cours sur l'île.

Saint-Denis : un homme en garde à vue pour tentative d’assassinat

Une réunion familiale a dégénéré ce samedi soir 1er février 2025, dans un domicile du quartier de La Montagne. Un homme armé d’un couteau a blessé trois personnes, dont une grièvement. Une enquête pour tentative d’assassinat est en cours.

La Saline-les-Bains: le corps d'un vacancier retrouvé sans vie au large de la plage

Le corps d’un touriste d’une cinquantaine d’années a été retrouvé ce samedi soir 1er février sur la plage de la Saline-les-Bains, à 200 mètres des côtes. L’homme avait disparu après être parti se baigner.