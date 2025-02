Saint-Denis : un homme en garde à vue pour tentative d’assassinat

Une réunion familiale a dégénéré ce samedi soir 1er février 2025, dans un domicile du quartier de La Montagne. Un homme armé d’un couteau a blessé trois personnes, dont une grièvement. Une enquête pour tentative d’assassinat est en cours. (Photo : www.imazpress.com)

Selon nos confrères de Réunion La 1ère, les faits se sont déroulés chemin des Agaves. Un homme, qui n’était pas convié à une réunion familiale, s’est présenté sur place. Selon les premiers éléments de la police, il était en état d’ivresse et a rapidement cherché à imposer sa présence, entraînant une altercation.

L’individu aurait alors sorti un couteau et blessé trois membres de sa famille. Deux d’entre eux présentent des blessures légères, tandis qu’un autre a été plus gravement atteint au niveau du thorax et de la tête.

Pris en charge par les secours, il a été transporté au CHU.

Alertée, la brigade anti-criminalité est intervenue et a interpellé le suspect. Il a été placé en garde à vue, et fait l’objet d’une enquête pour tentative d’assassinat, sous l’autorité du parquet de Saint-Denis.

D’autres membres de la famille ont été entendus afin de préciser les circonstances de l’incident.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com