Les quatre infos à retenir : coqueluche, grève, voitures et Parcoursup

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 13 mars 2025 : - Recrudescence de la coqueluche à La Réunion, l'ARS appelle à la vaccination - Groupe Les Flamboyants : une centaine de salariés en grève, la direction "ouverte aux échanges" - Saint-Denis : des voitures emportées par les ravines réapparaissent sur le littoral - Parcoursup : les lycéens réunionnais ont finalement jusqu'au 26 mars pour formuler leurs voeux

Recrudescence de la coqueluche à La Réunion, l'ARS appelle à la vaccination

Une forte recrudescence de la coqueluche est observée à La Réunion : depuis janvier 2025, 31 cas ont déjà été recensés, contre seulement 2 cas en 2024 sur une période équivalente. Cette maladie peut être très grave, voire mortelle, chez les nourrissons qui ne sont pas encore protégés par le vaccin. L'ARS encourage les femmes enceintes à se faire vacciner dès le 2ème trimestre de grossesse.

Groupe Les Flamboyants : une centaine de salariés en grève, la direction "ouverte aux échanges"

Ce jeudi 13 mars 2025, une centaine de salarié du groupe Les Flamboyants, réunis en intersyndicale sont en grève. L'ensemble des cliniques psychiatriques et de rééducation sur les secteurs est, ouest et sud (Saint-Pierre, Le Port et Bras-Panon) est impactée. La CFTC, FO et CGTR dénoncent "une situation devenue intenable", "des conditions de travail difficile et un manque de reconnaissance". Si la direction déclare être ouverte à la discussion.

Saint-Denis : des voitures emportées par les ravines réapparaissent sur le littoral

Lors du passage du cyclone Garance le 28 février 2025, les trois ravines situées à Saint-Denis se sont retrouvées en crue, générant des inondations qui ont tout emporté sur leur passage. Déchets, végétation, mobilier urbain, véhicules... Deux semaines après Garance, le bord du littoral de Saint-Denis porte encore les stigmates du météore. Des voitures ont notamment pris racine dans le sable, laissant à penser qu'elles ont toujours fait partie du décor.

Parcoursup : les lycéens réunionnais ont finalement jusqu'au 26 mars pour formuler leurs voeux

Si la plupart des futurs bacheliers n'ont plus que quelques heures pour inscrire leurs vœux sur Parcoursup, les lycéens de terminale de La Réunion et de Mayotte ont un délai supplémentaire en raison des perturbations consécutives au passage des cyclones Garance et Chido en décembre. Pour eux, la date de clôture de la première phase sera le 26 mars.