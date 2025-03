Les quatre infos à retenir : pêcheur, EDF, vigilance et médailles

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 16 mars 2025 : - Saint-Louis: le corps du pêcheur disparu aux Avirons retrouvé sur la plage - EDF mobilise un hélicoptère Super Puma pour accélérer les réparations dans l’est - La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages, une forte houle attendue dans la nuit - Saint-Paul : quatre Réunionnais médaillés pour avoir sauvé une petite fille pendant le cyclone

Depuis 16h ce dimanche 16 mars 2025, La Réunion est placée en vigilance fortes pluies et orages. Dès 4h lundi, une vigilance jaune vagues-submersion sera également activée sur les côtes sud-ouest, ouest et nord-ouest. La vigilance vagues-submersion passera au orange à compter de 10h ce lundi. Le sud et l'ouest de l'île ne sont plus en vigilance jaune vents forts. Face à ces conditions météorologiques, le préfet appelle à la prudence.

EDF poursuit le rétablissement du réseau électrique après le passage du cyclone Garance le 28 février 2025. Un avion cargo Antonov a livré ce dimanche 16 mars 100 tonnes de matériel, dont un hélicoptère Super Puma destiné à accélérer les interventions sur les lignes haute tension dans l’Est de l’île. Il reste moins de 5 000 foyers à réalimenter à ce jour.

Depuis 16h ce dimanche 16 mars 2025, La Réunion est placée en vigilance fortes pluies et orages. Dès 4h lundi, une vigilance jaune vagues-submersion sera également activée sur les côtes sud-ouest, ouest et nord-ouest. La vigilance vagues-submersion passera au orange à compter de 10h ce lundi. Le sud et l'ouest de l'île ne sont plus en vigilance jaune vents forts. Face à ces conditions météorologiques, le préfet appelle à la prudence.

Ce samedi 15 mars 2025, le député Perceval Gaillard a remis quatre médailles de l’Assemblée nationale pour acte de courage et de dévouement. Les récipiendaires avaient sauvé une petite fille emportée par les eaux à Saint-Gilles-les-Hauts lors du passage du cyclone Garance.