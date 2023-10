Les quatre infos à retenir : Macron, mission locale, tribunal et Electropicales

Les quatre infos BONSOIR - A la une de ce jeudi soir 12 octobre 2023 : - Israël-Hamas: Macron réunit les chefs de parti face au risque de tensions en France - Mission locale Ouest : le directeur licencié, le parquet saisi - Saint-Pierre : suspecté d'avoir produit de faux papiers, l'ancien greffier en chef du tribunal mis en examen - Les Electropicales reviennent ce vendredi au Barachois

Israël-Hamas: Macron réunit les chefs de parti face au risque de tensions en France

Une réunion avec les chefs de parti, suivie d'une allocution solennelle: Emmanuel Macron fait le point jeudi après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, en quête "d'unité de la Nation" face aux divisions politiques et aux risques d'importation du conflit en France.

Mission locale Ouest : le directeur licencié, le parquet saisi

Ce jeudi 12 octobre 2023, la Mission intercommunale Ouest (MIO) - dédiée à l’accompagnement et à l'insertion professionnelle des jeunes a annoncé le licenciement de son directeur, Lilian Ah-Von. Une décision approuvée le 9 octobre 2023. Il est reproché à celui qui devient ex-directeur, "de graves faits de gestion", indique la Mission locale. Le parquet a été saisi "afin de faire toute la lumière sur ces questions et préserver l'intégrité de notre mission".

Saint-Pierre : suspecté d'avoir produit de faux papiers, l'ancien greffier en chef du tribunal mis en examen

Soupçonnées d'avoir produit des faux papiers d'identité à plusieurs ressortissants étrangers, deux personnes, dont l'ancien greffier en chef du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ont été mises en examen ce mercredi 11 octobre 2023 pour "des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique et recel, abus de confiance, corruption, aide au séjour irrégulier d'étrangers commise en bande organisée, complicité d’obtention indue de document administratif, et placées en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention", indique la procureure adjointe au tribunal de Saint-Denis. Une troisième personne, fonctionnaire territoriale, a été mise en examen du chef de corruption et placée sous contrôle judiciaire comportant notamment l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction.

Les Electropicales reviennent ce vendredi au Barachois

Les Electropicales font leur retour au Barachois ces vendredi, samedi et dimanche. L'occasion pour le festival de célébrer ses 15 ans d'existence, avec une programmation toujours aussi éclectique - et surtout de qualité. 40 artistes programmés sur deux jours, un dimanche - gratuit - consacré à la légende de la disco Cerrone...Le Barachois va de nouveau trembler.