Les quatre infos à retenir : Halloween, eau, cantines et sauvetage

À la une de ce jeudi soir 26 octobre 2023 : - Artifices, carburant... des mesures renforcées pour les festivités d’Halloween - Alimentation en eau coupée la nuit à Trois-Bassins et dans plusieurs quartiers de Saint-Paul - Contre la vie chère : le Département gèle le prix des repas dans les cantines - Sauvetage à plus de 200 kilomètres des côtes de La Réunion d'un marin malade

Halloween arrive : restriction des ventes et du transport d’artifices et de carburant

La vente et le transport d’artifices et de carburant au détail seront restreintes du samedi 28 octobre à 0h au mercredi 1er novembre à 6h, indique la préfecture dans un communiqué. Cette mesure a été prise par le préfet pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public à l'occasion d'Halloween. La présence des forces de l’ordre sur le terrain sera également renforcée

- Alimentation en eau coupée la nuit à Trois-Bassins et dans plusieurs quartiers de Saint-Paul

Conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur et le manque de ressource en eau, la régie communautaire La Créole a annoncé de nouvelles restrictions concernant l'utilisation de l'eau. À compter de ce vendredi 27 octobre 2023, l'eau sera coupée de 21h à 5h du matin toutes les nuits à Trois-Bassins et dans plusieurs quartiers de Saint-Paul

Contre la vie chère : le Département gèle le prix des repas dans les cantines

Le prix des repas dans les cantines des collèges n'augmentera pas en 2024. La décision de geler ces tarifs a été prise ce mercredi 18 octobre 2023 par la Commission permanente du conseil départemental. C'est pour lutter contre la vie chère et l'inflation que cette mesure a été votée par la collectivité.

Sauvetage à plus de 200 kilomètres des côtes de La Réunion d'un marin malade

Ce mardi 24 octobre 2023 autour de 14h45 locales, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) sud océan Indien a été informé par le navire gazier "Kano" de la présence à bord d’un malade dans un état grave nécessitant son évacuation. Le CROSS a accepté de prendre en charge la coordination de l’évacuation du marin. Un hélicoptère a décollé de La Réunion le lendemain pour rejoindre le navire, situé à plus de 200 km des côtes réunionnais, et a hélitreuillé sur une civière le malade jusque dans l'île.