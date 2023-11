Les quatre infos à retenir : consommation, Saint-Denis, justice et Daniel Narcisse

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 24 novembre 2023 : - À La Réunion, les prix augmentent (de nouveau) de 0,6% en octobre - Saint-Denis : trêve dans les travaux… un cadeau de fin d'année pour les commerçants - Soupçons d'escroqueries : l'ancien syndicaliste Johny Michel déféré cet après-midi - Saint-Denis : le futur gymnase baptisé Daniel Narcisse, l'enfant du quartier

À La Réunion, les prix augmentent (de nouveau) de 0,6% en octobre

En octobre 2023, "l’indice des prix à la consommation augmente de 0,6 % à La Réunion, après avoir diminué de 0,2 % en septembre", indique l'Insee. Avec la fin de la période des soldes, les prix des produits manufacturés repartent à la hausse. Les tarifs de l’énergie continuent d’augmenter, mais moins fortement que les mois précédents. Dans les services comme dans l’alimentaire, les prix augmentent après deux mois de baisse consécutive. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,8 % à La Réunion, soit légèrement moins qu’au niveau national (+4,0 %).

Saint-Denis : trêve dans les travaux… un cadeau de fin d'année pour les commerçants

Bonne nouvelle pour les commerçants de Saint-Denis, les travaux dans les rues Jules Auber, Pasteur, Félix Guyon et Mac-Auliffe sont arrêtés à compter de ce vendredi 24 novembre 2023… du moins en partie. Si les rues du chef-lieu ont été vidées de toute pelleteuse et ouvriers, c'est suite à une pétition des commerçants, fortement impactés par ces travaux. Une suspension qui coïncide également avec l'approche de fêtes de fin d'année et des congés du BTP. Toutefois… si ce répit est appréciable, au 15 janvier 2024, les travaux reprendront de plus belle.

Soupçons d'escroqueries : l'ancien syndicaliste Johny Michel déféré cet après-midi

Johny Michel, ancien syndicaliste, va être déféré devant le parquet ce vendredi 24 novembre 2023 dans l'après-midi. Il avait été interpellé ce mercredi par les policiers de Saint-Denis et placé en garde à vue au commissariat de Malartic pour des soupçons d'escroquerie. Il est en effet soupçonné d'avoir escroqué une cinquantaine de personnes lors d'achats ou de ventes de véhicules. Le préjudice serait évalué à plus de 180.000 euros.

Saint-Denis : le futur gymnase baptisé Daniel Narcisse, l'enfant du quartier

Ce vendredi 24 novembre 2023, élus de Saint-Denis et sportifs se sont rassemblés dans le quartier de Chaudron. L'objectif étant non pas de faire du sport ensemble… quoique, peut-être dans quelques années, à l'ouverture du futur complexe sportif qui a été présenté. Un complexe qui portera d'ailleurs le nom de l'international et joueur de handball Daniel Narcisse, enfant du Chaudron. En attendant, ce vendredi, un point d'étape a été fait sur le projet dans le cadre de la quatrième consultation citoyenne RUCH (Renouvellement Urbain du Chaudron).