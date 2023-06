Les quatre infos à retenir : Domenjod, accident, automobile, et CGTR

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 7 juin 2023 : - Domenjod : un agent pénitentiaire agressé à coups de lame de rasoir par un détenu - Accident à Pierrefonds : un piéton décède après avoir été percuté sur la quatre voies - Des véhicules électriques pour lutter contre la pollution, (peut-être) une fausse bonne idée - CGTR : Jacques Bhugon révoqué, son successeur toujours pas désigné

Domenjod : un agent pénitentiaire agressé à coups de lame de rasoir par un détenu

Ce mercredi 7 juin 2023, un agent pénitentiaire de la prison de Domenjod a été pris à partie par un détenu, armé. Muni d'une lame de rasoir, le prisonnier a blessé l'agent à la main, qui a dû être opéré au CHU de Bellepierre. Face à la montée de la violence - dans des prisons bien souvent surpeuplées - le syndicat FO et les agents pénitentiaires de Saint-Denis ont décidé de débrayer ce jeudi.

Accident à Pierrefonds : un piéton décède après avoir été percuté sur la quatre voies

C'est un dramatique accident qui a eu lieu cette nuit sur la quatre voies de Saint-Pierre à hauteur de Pierrefonds. Un piéton qui traversait la RN1 a été percuté par un véhicule circulant dans le sens Nord/Sud. D'après nos informations, la personne est décédée. Et alors que les secours sont toujours sur place, la route est fermée à la circulation.

Des véhicules électriques pour lutter contre la pollution, (peut-être) une fausse bonne idée

Alors que les routes sont de plus en plus saturées sur l'île, que le parc automobile ne cesse de grandir et que le changement climatique est au centre des préoccupations, le Motor Expo, salon du deux-roues et de l'automobile, a décidé de revenir cette année du 9 au 11 juin après deux ans d'absence. L'événement arrive alors que La Réunion est proche de coma circulatoire et que l'Etat a pour l'ambition de réduire de 50% les émissions carbone de la France d’ici à 2030. Les organisateurs du Salon en sont conscients et plaident pour l'utilisation de véhicules électriques. Ce qui peut être une fausse bonne idée, notamment en termes de difficultés à recycler les batteries au lithium.

CGTR : Jacques Bhugon révoqué, son successeur toujours pas désigné

La CGTR n'a toujours pas de secrétaire général et aucune date n'est encore prévue pour procéder à son remplacement. Des désaccords au sein de la commission exécutive de la confédération sont à l'origine de ce flottement. Pour rappel, le 17 mai 2023, Jacques Bhugon a été officiellement révoqué de son poste de secrétaire générale de la CGTR par la commission exécutive de la confédération. La décision a été prise après que l'ex-secrétaire général a été mis en cause dans un dossier de non-paiement des cotisations sociales.