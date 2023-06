CGTR : Jacques Bhugon révoqué, son successeur toujours pas désigné

La CGTR n'a toujours pas de secrétaire général et aucune date n'est encore prévue pour procéder à son remplacement. Des désaccords au sein de la commission exécutive de la confédération sont à l'origine de ce flottement. Pour rappel, le 17 mai 2023, Jacques Bhugon a été officiellement révoqué de son poste de secrétaire générale de la CGTR par la commission exécutive de la confédération. La décision a été prise après que l'ex-secrétaire général a été mis en cause dans un dossier de non-paiement des cotisations sociales (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce samedi 3 juin pourtant, la commission exécutive - regroupant des représentants de toutes les fédérations de la CGTR -, s'était réunie avec pour objectif de proposer des noms pour succéder à Jacques Bhugon et à deux autres membres de cette instance. Mais le climat de la réunion s'est très vite tendue. Face aux échanges houleux, la commission exécutive a donc été ajournée et reportée à lundi.

Vient le lundi 5 juin. Nouvelle réunion de la commission exécutive. Mais toujours rien, pas d'avancée, pas de noms proposés, aucun accord trouvé. Seulement des discussions toujours tendues.

De plus, lors de cette réunion il a été établi qu'une partie seulement des membres de la commission pouvaient voter. Plusieurs représentants fédéraux ne pouvaient prendre part au vote puisque leur fédération respective n'avait pas mis à jour ses status afin de les rendre conformes à ceux de la confédération.

Ainsi près de la moitié des 60 membres de la commission exécutive ne pouvait prendre part au vote. Au final, il a été décidé... de ne rien décider et de renvoyer l'élection du prochain secrétaire général confédéral au prochain congrès de la CGTR dont la date n'a pas été fixée..

Si le fonctionnement de la confédération continue, personne ne sait donc encore quand sera nommé le ou la futur(e) secrétaire général(e) de la CGTR.

- La CGTR sous tension -

Pour rappel, nous avions révélé dès ce mardi 16 mai 2023 que la commission exécutive confédérale de la CGTR allait examiner la révocation de Jacques Bhugon.

Cette volonté de mise à l'écart venait après des mois de tensions au sein de l'organisation syndicale. Et pour cause. Comme nous vous le révélions, dès le mercredi 12 avril, c'est notamment une dette importante – près de 94.000 euros – non réglée par Jacques Bhugon, alors dirigeant de la fédération métallurgie, qui a provoqué le trouble au sein de la confédération.

Ces 94.000 euros correspondent à des cotisations sociales réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2022.

La CGSS indiquait dans un courrier, que nous avons en notre possession, que "l'échéancier accordé à la suite de la crise (Covid - ndlr) n'ayant pas été honoré, vous (la fédération – ndlr) ne pouvez plus bénéficier de la remise d'office de vos majorations de retard associées".

La CGSS avertissant ensuite qu'elle reprendra "les poursuites pour les montants et les sommes détaillées" dans son courrier.

