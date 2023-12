Les quatre infos à retenir : contrôles routiers, 20 désanm, santé et trafic

BONSOIR - À la une de ce vendredi soir 8 décembre 2023 : - Contrôles routiers : un jeune pilote de deux-roues testé positif aux stupéfiants - Saint-Denis : un 20 désanm autour du thème de "l'esclave à talent" - Santé : les cas de Covid-19 et de pneumonie continuent d'augmenter - Plusieurs personnes condamnées dans une affaire de trafic d'oiseaux entre Maurice et La Réunion

Contrôles routiers : un jeune pilote de deux-roues testé positif aux stupéfiants

Ce jeudi 7 décembre 2023 de 7h à 9h, les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené une opération de contrôle des flux sur les axes principaux de la côte Ouest ayant pour objectif principal, le contrôle des deux-roues motorisés. En deux heures, 79 infractions ont été relevées.

Saint-Denis : un 20 désanm autour du thème de "l'esclave à talent"

La ville de Saint-Denis a présenté son programme pour la journée du 20 désanm ce vendredi 8 décembre 2023 à la médiathèque François Mitterrand. Une date historique pour La Réunion, qui s'organisera cette année autour du thème de "l'esclave à talent". L'occasion de découvrir des métiers d'antan à travers les différents quartiers du chef-lieu.

Santé : les cas de Covid-19 et de pneumonie continuent d'augmenter

La circulation virale du Covid-19 et les indicateurs sanitaires continuent leurs progressions pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023, soit la Semaine 48 de l'année. Une augmentation inhabituelle de pneumonies à Mycoplasma pneumoniae a été signalée fin novembre partout en France : à La Réunion aussi, une augmentation marquée des prélèvements positifs a été notée depuis octobre 2023. Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient aussi à la hausse.

Plusieurs personnes condamnées dans une affaire de trafic d'oiseaux entre Maurice et La Réunion

Une vaste opération judiciaire a été menée le 4 décembre 2023 après la découverte d'un réseau de trafic d'animaux, plus précisément d'oiseaux importés de l'île Maurice. L'enquête a été ouverte en novembre 2022 après la découverte de 1100 serins du Mozambique transportés par un passager sans aucun justificatif sanitaire et entassés dans des tubes en PVC et des cages de fortune. Plusieurs personnes ont été déférées devant la justice le 4 décembre et condamnées à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis dans cette affaire.