Les quatre infos à retenir : Salazie, Dry January, masques et viol

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 27 décembre 2023 : - Salazie : des restrictions et des coupures d'eau pour faire face à la sécheresse - Alcool : dans l'Hexagone et à La Réunion, le "Dry January" revient, toujours sans soutien de l'Etat - Reprise du Covid : le CHU et le GHER recommandent le port du masque - Sainte-Suzanne : une élève de 6 ans victime d'un viol dans une école, un élève de 10 ans mis en cause

Salazie : des restrictions et des coupures d'eau pour faire face à la sécheresse

Pour faire face à la sécheresse, la commune de Salazie et la Cise mettent en place un plan de restriction et de coupures d'eau. Pour rappel, un arrêté préfectoral daté du 18 octobre 2023 impose des restrictions d'eau dans sept communes de l'île, Bras-Panon, Cilaos, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Leu, Sainte-Marie et Salazie

Alcool : dans l'Hexagone et à La Réunion, le "Dry January" revient, toujours sans soutien de l'Etat

Le "Dry January", qui invite tout un chacun à ne pas boire d'alcool pendant un mois, aura de nouveau lieu en janvier dans toute la France à l'initiative d'une soixantaine d'organisations mais sans soutien de l'Etat, une absence persistante et regrettée par nombre d'addictologues.

Reprise du Covid : le CHU et le GHER recommandent le port du masque

"Dans le contexte actuel de reprise épidémique Covid 19, la Direction du CHU (centre hospitalier universitaire) et du GHER (groupe hospitalier Est Réunion recommande à toute les personnes de porter un masque chirurgical dès son entrée dans un de ses établissements de soins" écrivent les établissements hospitaliers dans un communiqué publié ce mercredi 27 décembre 20234

Sainte-Suzanne : une élève de 6 ans victime d'un viol dans une école, un élève de 10 ans mis en cause

Le 3 novembre 2023, une enfant de six ans scolarisée à Sainte-Suzanne aurait été victime d'un viol. Un élève de 10 ans est mis en cause par la petite victime. La mère de la fillette a déposée plainte dès le lendemain auprès de la gendarmerie. La victime a été examinée au CHU de Saint-Denis qui a constaté les blessures de l'enfant. La famille dénonce l'inaction de l'équipe éducative après le dépôt de plainte et le signalement des faits par la mère