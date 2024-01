Les quatre infos à retenir : Alvaro, volcan, RN et collision

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 2 janvier 2024 : - La tempête Alvaro a frappé le sud de Madagascar avec des vents violents et des fortes pluies - Le Piton de la Fournaise n'a pas beaucoup tremblé en décembre - De nouveau accusé de liens avec Moscou, le RN dénonce "une cabale" - Japon : collision sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda, cinq morts

La tempête Alvaro a frappé le sud de Madagascar avec des vents violents et des fortes pluies

La forte tempête Alvaro a frappé laville de Morombe dans la province de Tuléar (sud de Madagascar) ce lundi après-midi 1er janvier 2024. Le système a généré des vents soufflant entre 100 et 110 km/h et de fortes pluies. Des inondations sont signalées. Les autorités malgaches n'ont pas encore dressé de bilan humain et matériel. Alvaro traverse actuellement la Grande Ile. Elle s'est affaiblie à son arrivée sur terre, le vent souffle maintenant en moyenne à 55 km/h . Elle devrait ressortir en mer par la côte est de Madagascar et "ne devrait pas menacer d'autres terres habitées " indique Météo France

Le Piton de la Fournaise n'a pas beaucoup tremblé en décembre

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a publié son rapport mensuel pour le mois de décembre 2023. Le dernier mois de l'année a été marqué par une faible sismicité sous le volcan avec une moyenne de 0,4 séisme volcano-tectonique superficiel par jour. Cinq séismes profonds ont également été enregistrés.

De nouveau accusé de liens avec Moscou, le RN dénonce "une cabale"

Mis en cause par une enquête du Washington Post qui l'accuse de liens persistants avec le Kremlin en vue d'affaiblir le soutien de la France à l'Ukraine, le Rassemblement national a dénoncé mardi "une cabale", tout en confirmant sa volonté de revenir sur les sanctions visant la Russie.

Japon : collision sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda, cinq morts

Un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda ce mardi 2 janvier 2024 après une collision avec un autre appareil. Cinq personnes sont décédées. 367 passagers se trouvant à bord ont pu être évacués selon la chaîne de télévision publique NHK