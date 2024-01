Les quatre infos à retenir : Yaël Braun-Pivet, Carrefour, camping-cars, cyberattaque

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 5 janvier 2024 : - Yaël Braun-Pivet en tournée dans les sept circonscriptions de l'île - Suspension des ventes de la marque Pepsico : Carrefour Réunion ne "souhaite pas s'exprimer" - La commune de Saint-Paul interdit "strictement "le stationnement des camping-cars sur plusieurs plages - La mairie de Saint-Philippe victime d'une cyberattaque

Yaël Braun-Pivet en tournée dans les sept circonscriptions de l'île

Comme annoncé par Imaz Press, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale sera à La Réunion du 8 au 10 janvier 2024. Elle visitera l'ensemble des sept circonscriptions de La Réunion

Suspension des ventes de la marque Pepsico : Carrefour Réunion ne "souhaite pas s'exprimer"

Depuis ce jeudi 4 janvier 2024, l'enseigne Carrefour a déployé dans ses magasins de l'Hexagone des affiches pour expliquer qu'elle ne vendra plus les produits du groupe Pepsico "pour cause de hausse de prix inacceptable". Sont concernées toutes les marques du groupe : Pepsi, les boissons Lipton et 7 Up, les chips Lay's, les Doritos, la marque Bénenuts et Quaker. On ignore pour l'heure si cette décision sera appliquée à La Réunion. En effet, interrogé par Imaz Press Réunion, Carrefour Réunion a indiqué "ne pas souhaiter s’exprimer sur cette question"

La commune de Saint-Paul interdit "strictement "le stationnement des camping-cars sur plusieurs plages

Ce vendredi 5 janvier 2024, la commune de Saint-Paul a annoncé que "le stationnement des caravanes, camping-cars, véhicules, fourgons, vans aménagés façon camping-car sont strictement interdits" sur plusieurs plages de la commune

La mairie de Saint-Philippe victime d'une cyberattaque

La commune de Saint-Philippe a été victime le 1er janvier d’une cyberattaque d’ampleur par rançongiciel. Depuis, plusieurs services numériques de la Mairie sont inopérants et indisponibles. C’est le cas en particulier des services de l’état civil et du bureau électoral. Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie.