Les quatre infos à retenir : Alcool et grossesse, mondial de foot, incendie et Gabriel Attal

Alcool et grossesse : les Réunionnais conscients du danger, mais il reste (encore) beaucoup à faire

Cette année 2023, le Safthon fête sa 7ème édition. Une cause vouée à sensibiliser chaque année les Réunionnais aux troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF). Mais avant l'événement qui aura lieu le 9 septembre prochain, il est important de rappeler que chaque année à La Réunion, plus de 270 enfants fragilisés naissent atteints de troubles causés par l'alcool durant la grossesse. Sur l'ensemble de la France, ce chiffre se porte à 15.000 enfants, soit un enfant toutes les trente minutes. Si ces chiffres sont élevés, la connaissance générale est supérieure à celle de l'Hexagone. Selon l'étude Opinion Way, 63% des Réunionnais connaissent précisément le SAF, 86% des Réunionnais déclarent en avoir déjà entendu parler.

Mondial féminin de foot : les Bleues au tournant des quarts

Qualifiée sans encombre pour les quarts de finale du Mondial, l'équipe de France féminine entre dans les heures fatidiques de sa compétition: le choc de samedi contre l'Australie (11h, heure de La Réunion) permettra de juger le début de mandat d'Hervé Renard.

Incendie dans un gîte en Alsace : onze personnes tuées

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 9 août 2023 dans un gîte à Wintzenheim près de Colmar (Alsace). Le centre privé accueillait des personnes handicapées. Neuf corps ont été retrouvés sur les lieux du sinistre, deux autres sont toujours recherchés. Élisabeth Borne, se rend sur place avec la ministre des Solidarités Aurore Bergé.

Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal arrivera à La Réunion le 16 août

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, arrivera à La Réunion le mercredi 16 août 2023, accompagné par la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service national Universel (SNU) Prisca Thevenot.