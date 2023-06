Les quatre infos à retenir : Battle of the Year, Annecy, Benzema et Sainte-Suzanne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 10 juin 2023 : - Le Port : c'est l'heure du Battle of the Year à la Friche - Annecy: l'assaillant toujours mutique mis en examen et incarcéré - Karim Benzema est arrivé à La Réunion ce samedi matin - Sainte-Suzanne : les intempéries exceptionnelles de janvier reconnues catastrophe naturelle

Le Port : c'est l'heure du Battle of the Year à la Friche

Ce samedi 10 juin 2023, dès 18h, le Battle of the year (BOTY), grand évènement de hip-hop à La Réunion investira la Friche au Port. Les meilleurs crews, B-Boys et B-Girls de l'île joueront leur qualification pour la finale qui aura lieu à Montpellier. La compétition est revenue l'année dernière après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire.

Annecy: l'assaillant toujours mutique mis en examen et incarcéré

Le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre très jeunes enfants dont le pronostic vital n'est plus engagé dans un parc d'Annecy, a été mis en examen, notamment pour "tentatives d'assassinat", et placé en détention samedi, sans avoir dit un seul mot à ce stade.

Karim Benzema est arrivé à La Réunion ce samedi matin

En provenance du Golfe Persique, Karim Benzema est arrivé à La Réunion ce samedi 10 juin 2023 à 5h45 à bord d'un avion privé. Dans un premier temps, il séjournera quatre jours sur l'île. Cette visite se produit alors que l'ancien attaquant du Real Madrid vient de signer un gros contrat en Arabie Saoudite avec le club Al-Ittihad. Il était déjà venu à La Réunion en novembre après avoir quitté la Coupe du monde au Qatar pour cause de blessure.

Sainte-Suzanne : les intempéries exceptionnelles de janvier reconnues catastrophe naturelle

Les intempéries exceptionnelles qui ont touché Sainte-Suzanne du 25 au 26 janvier 2023 sont reconnues par l'Etat comme catastrophe naturelle. Dans la nuit de fortes pluies avaient causé de nombreux dégâts particulièrement dans l'est. De ce fait, la préfecture a annoncé ce samedi 10 juin 2023 que les habitants de la commune ayant subi des dommages disposent d'un délai de 30 jours pour faire parvenir un état estimatif des dégâts ou de leurs pertes à leur compagnie d'assurance