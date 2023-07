Les quatre infos à retenir : BQP, grippe, volcan et météo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 5 juillet 2023 : - Bouclier qualité prix : un prix moyen de 343 euros en juin - Grippe à La Réunion : 64% des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans - Piton de la Fournaise : le front de coulée ne progresse plus - Juin, troisième mois le plus chaud depuis 1968

Bouclier qualité prix : un prix moyen de 343 euros en juin

En dépit d’une hausse mensuelle de 1,6 % en mai 2023 et de 8,1 % sur les 12 derniers mois (contre + 14,3 % dans l’Héxagone) sur les produits de l’alimentation à La Réunion (source Insee), le plafond du bouclier qualité-prix (BQP) 2023, fixé réglementairement à 348 euros pour la 3ème année consécutive, est respecté par toutes les enseignes avec un prix moyen qui se situe en juin à 343,8 euros. Nous publions le communiqué de la Préfecture.

Grippe à La Réunion : 64% des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans

Depuis ces deux dernières semaines, le nombre de consultations pour grippe, en médecine de ville et à l’hôpital est en augmentation constante à La Réunion, indique l'Agence régionale de santé ce mercredi 5 juillet 2023. À ce stade, l’impact sanitaire reste limité et 64% des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans.

Piton de la Fournaise : le front de coulée ne progresse plus

Ce mercredi 5 juillet 2023 signe le quatrième jour d'éruption au Piton de la Fournaise, une nouvelle qui ravit les admirateurs toujours au rendez-vous sur la route des laves. Le front de coulée se trouve toujours à deux kilomètres de la route mais ne progresse plus de manière significative. À noter que les seuils d’alerte à la pollution au dioxyde de soufre ont été dépassés sur la station de Bourg-Murat hier.

Juin, troisième mois le plus chaud depuis 1968

Malgré une fin de mois bien plus fraîche à la Réunion, ce mois de juin 2023 a été caractérisé par des températures plus élevées que d'habitude dans le département. À la Réunion, ce mois est le 3ème le plus chaud observé depuis 1968.