Les quatre infos à retenir : Contrôles routiers, immigration, Frédéric Beigbeder, gramounes

BONSOIR - A la une de ce mardi 12 décembre 2023 - Contrôle des transports routiers : 10% des véhicules en situation irrégulière - Assemblée nationale : après la gifle, Macron et le gouvernement en quête d'une voie de passage sur l'immigration - L’écrivain Frédéric Beigbeder placé en garde à vue pour viol - A La Réunion, 11% des gramounes en perte d'autonomie restent à domicile

Contrôle des transports routiers : 10% des véhicules en situation irrégulière

Une vingtaine de véhicules de transports routiers ont été contrôlés le mardi 28 novembre 2023 dans la zone de fret de Sainte-Marie. "10 % de ces véhicules étaient en situation irrégulière, en matière d’inscription au registre des transports d’une part et de respect du poids total autorisé en charge (PTAC) d’autre part" indique la préfecture dans un communiqué publié ce mardi matin 12 décembre 2023. Ces contrôles ont eu lieu dans le cadre d'une action nationale menée du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre

Assemblée nationale : après la gifle, Macron et le gouvernement en quête d'une voie de passage sur l'immigration

Malgré la gifle reçue à l'Assemblée nationale, l'exécutif semble décidé à poursuivre le parcours chaotique du projet de loi immigration et à faire au moins adopter ses mesures les plus fermes, excluant le retrait du texte demandé par la gauche alors que le RN réclame une dissolution de l'Assemblée nationale.

L’écrivain Frédéric Beigbeder placé en garde à vue pour viol

L’écrivain Frédéric Beigbeder a été placé ce mardi en garde à vue à Pau (Pyrénées-Atlantiques) après la plainte d'une femme pour viol à son encontre.

A La Réunion, 11% des gramounes en perte d'autonomie restent à domicile

En 2021, à La Réunion, 11 % des gramounes âgés de 60 ans ou plus et vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie. "Cette part est plus importante que dans l’Hexagone, alors même que les seniors sont plus jeunes sur l’île" note l'Insee dans un communiqué publié ce mardi après-midi 12 décembre 2023. "Cela s’explique notamment par une population plus pauvre et un nombre réduit de places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes" souligne 'institut de la statistique. La solidarité inter-générationnelle est par ailleurs plus forte : "quasiment tous les seniors en perte d’autonomie à domicile reçoivent une aide de leur entourage, mais aussi une aide professionnelle ou technique" dit encore l'Insee (Photo www.imazpress.com)