Les quatre infos à retenir : décès, alerte rouge, coupures et Belal

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 15 janvier 2024 : - Saint-Gilles : un homme retrouvé mort - Alerte rouge : restez confinés ! - Cyclone Belal : 150.000 clients privés d'électricité et 37.254 personnes sans eau - Belal : l'alerte rouge maintenue mardi matin, l'heure du passage en phase de sauvegarde pas encore décidée

Saint-Gilles : un homme retrouvé mort

Ce lundi 15 janvier 2024 - et alors que La Réunion était en alerte rouge cyclonique - le corps d'un homme a été retrouvé sans à vie à proximité de la gendarmerie de Saint-Gilles. Selon nos confrères de Réunion La 1ère, l'homme avait refusé d'être évacué vers un centre d'hébergement. Les causes de sa mort ne sont pour l'heure pas encore connues et si son décès est lié au passage du cyclone.

Alerte rouge : restez confinés !

Ce lundi 15 janvier 2024, le préfet de La Réunion a décidé - à 13 heures - de lever l'alerte violette. La Réunion est donc repassée en alerte rouge. Mais cela ne veut pour autant pas dire que l'on peut remettre le nez dehors. L’œil du cyclone longe actuellement la côte est de La Réunion. Ce lundi matin, à 10 heures, des rafales de vent dépassant les 180 km/h ont été enregistrés, mais nous avons échappé aux conditions cataclysmiques" a indiqué le représentant de l’État.

Cyclone Belal : 150.000 clients privés d'électricité et 37.254 personnes sans eau

Le mur du cyclone est à ce stade au nord de l’île. Depuis ce matin 6h, le préfet a déclenché l’alerte violette, le plus haut niveau d’alerte cyclonique. À cette heure sont enregistrés des vents allant de 180 à 200 km/h au Nord /Nord-Ouest de La Réunion et à plus de 200 km/h dans les hauts de Saint-Denis. Des vents et un cyclone qui génèrent plusieurs coupures sur l'île. À 14 heures, 786 personnes sont hébergées, 150.000 clients privés d'électricité et 37.254 personnes sans eau.

Belal : l'alerte rouge maintenue mardi matin, l'heure du passage en phase de sauvegarde pas encore décidée

L'alerte violette est levée, La Réunion est repassée en alerte rouge dès 13h, a annoncé le préfet à 12h30 ce lundi 15 janvier 2024. L'alerte rouge sera levée ce mardi, mais l'heure n'est pas décidée pour l'instant. "La sortie d'alerte rouge doit se faire en sécurité" a estimé Jérôme Filippini. Le cyclone se trouve désormais à 50 km au large de la côte sud-est de La Réunion. Les bandes périphériques du cyclone continueront d'influencer la météo jusqu'à demain, avec des rafales de vent et de la pluie. Si rafales de vent dépassant les 180 km/h ont été enregistrés ce lundi matin, "mais nous avons échappé aux conditions cataclysmiques" a indiqué le représentant de l'Etat. Belal "restera dans l'histoire des cyclones" a-t-il estimé.