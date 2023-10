Les quatre infos à retenir : Grand Raid, rassemblement, raie aigle et accident mortel

A la une de ce dimanche soir 22 octobre 2023 : - Grand Raid : Christophe Tricoche dernier fou, Evelyne Savignan dernière folle - Saint-Denis : un rassemblement devant la mairie pour la paix entre la Palestine et Israël - Une raie aigle dans le lagon de l'Hermitage - Plaine des Cafres : un automobiliste tué dans un accident

Grand Raid : Christophe Tricoche dernier fou, Evelyne Savignan dernière folle

Ce dimanche 21 octobre 2023 est aussi le dernier de trois jours sportivement très intenses du Grand Raid 2023. Si la quasi-totalité de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon sont arrivés au stade de la Redoute à Saint-Denis, si la Mascaregines et le Zembrocal trail sont terminés, les derniers fous et folles franchissent petit à petit la ligne d'arrivée. En courant, en marchant, en boitillant, elles et ils avaient un seul objectif : aller jusqu'au bout en faisant abstraction des douleurs et de la fatigue. Elles et ils avaient jusqu'à 15h40 ce dimanche pour arriver à la Redoute.

Saint-Denis : un rassemblement devant la mairie pour la paix entre la Palestine et Israël

Ce dimanche 22 octobre 2023, à l'appel d'Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, un rassemblement pour la paix entre Israël et la Palestine a eu lieu sur le parvis de la mairie dionysienne. Environ 150 personnes ont participé à ce moment symbolique de soutien et solidarité avec les civils israéliens et palestiniens victime de la barbarie et de le guerre. Un double drapeau, Palestinien et Israélien, dessiné par des artistes, avec une colombe et le mot Paix, a été hissé sur le fronton de la mairie.

Une raie aigle dans le lagon de l'Hermitage

Belle rencontre dans le lagon de l'Hermitage pour les plongeurs de Réunion en Lèr. Ils ont observé une raie aigle qui évolué au sud de la passe. "Alors que nous recherchions des tortues qui semblent avoir désertées le spot, nous avons croisé la trajectoire d'une raie aigle" commente Réunion en Lèr en rappelant que depuis 2015 cette espère est classée "vulnérable" sur la liste rouge mondiale de l’UCIN. Sa population tend à diminuer. Les images sont de toute beauté.

Plaine des Cafres : un automobiliste tué dans un accident

Un accident mortel s'est produit ce dimanche 22 octobre 2023 vers 1h30 du matin à la Plaine des Cafres au niveau de la soucoupe. La victime est un homme âgé de 33 ans qui était seul à bord de son véhicule. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.