Les quatre infos à retenir : incendie mortel, urgence attentat, grève des médecins et drogues

Un homme d'une cinquantaine d'année est décédé dans l'incendie de son appartement à la Grande Fontaine Saint-Paul ce mercredi matin 18 octobre 2023. Selon les premières informations, la victime aurait mis volontairement le feu au logement. Sa compagne et sa fille qui se trouvaient à l'intérieur de l'appartement ont réussi à sortir et n'ont pas été blessées. Les pompiers et les gendarmes ont rapidement été déployés sur place.

Urgence attentat : La Réunion aussi est en alerte maximale

À La Réunion, une dizaine de personnes sont fichées S pour radicalisation islamiste, a annoncé le préfet Jérôme Filippini ce mercredi 18 octobre 2023. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le représentant de l'Etat au rectorat. Il a également détaillé toutes les mesures de sécurité renforcées appliquées à La Réunion et dans toute la France dans le cadre de l'alerte Urgence attentats. Ce dispositif a été activé après l'assassinat à Arras d'un professeur de lettres. Il a été tué par un jeune homme fiché pour radicalisation.

Les médecins libéraux suspendent leur mouvement de grève

L’intersyndicale des médecins libéraux suspend son mouvement de grève. La décision a été prise au niveau national ce mardi soir 17 octobre 2023. "La lettre de cadrage du ministre de la Santé et de la Prévention, adressée (...) au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, dans son esprit, ouvre des horizons pour soutenir et rendre attractif l’exercice libéral" note l'intersyndicale. La suspension est appliquée à La Réunion où les cabinets de médecin de ville devraient rapidement reprendre leurs activités.

283 kilos d’héroïne saisis et détruits dans l’Océan Indien

Ce mardi 17 octobre 2023, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain a procédé, avec le soutien du patrouilleur Le Malin, au contrôle d’un boutre (petit voilier à la poupe élevée en haute mer). Ce navire a été intercepté dans le cadre d’une opération conjointe visant à lutter contre le narcotrafic dans la zone. À bord, 283 kilos de drogue. De l'héroïne qui a aussitôt été saisie puis détruite.