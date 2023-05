Les quatre infos à retenir : Macron, ultradroite, risque de tempête et cyclone Mocha

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 13 mai 2023 : - Macron veut une "pause réglementaire" en matière d'écologie et déclenche une (nouvelle) polémique - Manifestations interdites: l'Action française pourra finalement tenir son colloque par décision de justice - Une tempête pourrait se former à partir de ce dimanche - Cyclone Mocha: en Birmanie et au Bangladesh, la course contre la montre pour fuir

Macron veut une "pause réglementaire" en matière d'écologie et déclenche une (nouvelle) polémique

Emmanuel Macron a appelé, ce jeudi 11 mai 2023 à l'occasion d'un discours sur la réindustrialisation de la France, à une "pause réglementaire européenne" en matière de normes environnementales. Le président de la République a confirmé cette volonté à Dunkerque ce vendredi. Des propos qui font polémique, réveillent la colère de responsables et militants écologistes et suscitent des interrogations à Bruxelles. La Première ministre Elisabeth Borne a assuré samedi qu'il n'y avait "pas du tout de pause dans l'ambition climatique" de la France, après ces déclarations controversées.

Manifestations interdites: l'Action française pourra finalement tenir son colloque par décision de justice

Un colloque organisé samedi après-midi à Paris par le mouvement royaliste Action française pourra finalement se tenir, la justice ayant suspendu l'interdiction prononcée vendredi par la préfecture de police après une instruction du ministère de l'Intérieur visant plusieurs manifestations d'"ultradroite".

Une tempête pourrait se former à partir de ce dimanche

Une zone suspecte est actuellement présente à l'est du bassin de l'océan Indien et il y a un risque de formation d'une tempête modérée pour les 5 prochains jours, annonce Météo France ce samedi 13 mai 2023. Ce risque est jugé modéré ce dimanche avec une probabilité entre 30 et 60% et s'intensifie en début de semaine prochaine avec une probabilité supérieure à 60%. Selon les derniers éléments disponibles, la zone surveillée ne présente à l'heure actuelle, aucune menace pour les terres habitées à l'exception de l'archipel des Chagos. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Cyclone Mocha: en Birmanie et au Bangladesh, la course contre la montre pour fuir

La Birmanie et le Bangladesh se préparent à l'arrivée dimanche du cyclone Mocha, le plus puissant depuis des années, qui menace les camps précaires où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés musulmans rohingyas, et qui entraîne partout sur sa trajectoire une course contre la montre pour fuir.