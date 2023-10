Les quatre infos à retenir : Mayotte, pauvreté, disparition et Grand Raid

A la une de ce vendredi soir 20 octobre 2023 : - Mayotte : l'individu jugé dangereux et en situation irrégulière de retour derrière les barreaux - À La Réunion, la pauvreté touche encore plus les jeunes et les retraités - Saint-Denis : Wassamynat Abdoullatuf, 14 ans, est portée disparue depuis ce jeudi

Mayotte : l'individu jugé dangereux et en situation irrégulière de retour derrière les barreaux

Il ne sera pas resté en liberté bien longtemps. Le palestinien en situation irrégulière à Mayotte qui avait été libéré du centre de rétention administrative vient d'être rattrapé. L'individu, jugé instable psychologiquement n'a pas eu le temps de profiter de son temps libre puisque à peine sorti, il a menacé des policiers et des gendarmes. Il a été ensuite placé en garde à vue.

À La Réunion, la pauvreté touche encore plus les jeunes et les retraités

36% de la population réunionnaise vivait sous le seuil de pauvreté en 2020 selon une nouvelle étude de l'Insee parue ce vendredi 20 octobre 2023. La Réunion fait ainsi partie des régions et des départements de France où la pauvreté est la plus répandue, derrière Mayotte et la Guyane. Sur les ménages concernés, près de 23 % sont des ménages retraités. Les ménages jeunes et familles monoparentales font également partie des plus touchés. À noter que la pauvreté est plus présente dans l’Est de l’île.

Saint-Denis : Wassamynat Abdoullatuf, 14 ans, est portée disparue depuis ce jeudi

Ce vendredi 20 octobre 2023, la vice-procureure de la République de Saint-Denis alerte sur la disparition inquiétante de Wassamynat Abdoullatuf, 14 ans. La jeune adolescente a été vue pour la dernière fois par ses parents au domicile rue Tessan à Sainte-Clotilde ce jeudi 19 octobre.

Aurélien Dunand-Pallaz grand gagnant de la Diagonale des Fous, suivi de Germain Grangier et Jean-Paul Tschumi

Après 165 km de course effrénée, Aurélien Dunand-Pallaz est le grand gagnant de la Diagonale des Fous, après 23h21mn23s sur les sentiers. Il est suivi de Germain Grangier et n-Paul Tschumi