Les quatre infos à retenir : attaque au sabre, Mikshake cherche famille, Bardella insulté et météo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 22 février 2025 : - Saint-Benoît : un jeune homme maîtrisé par les gendarmes après avoir blessé deux personnes dans la rue - Milkshake, chien mascotte d’un commissariat de La Réunion, cherche famille aimante - Convention des conservateurs américains : Jordan Bardella "je l'emmerde" déclare Steve Bannon - L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'à dimanche

Saint-Benoît : un jeune homme maîtrisé par les gendarmes après avoir blessé deux personnes dans la rue

Armé d'un sabre, un homme a attaqué une femme et un homme en pleine rue à Saint-Benoît c vendredi soir 21 février 2025. L'homme est ensuite entré das un appartement situé en rez-de-chaussée "en exhibant le sabre et une arme de poing" relate zinfos974. La famille qui se trouvait dans le logement a pris la fuite. Les gendarmes ont ensuite maitrisé le jeune homme âgé de 21 ans, a confirmé à Imaz Press une source proche de l'enquête

Milkshake, chien mascotte d’un commissariat de La Réunion, cherche famille aimante

Milkshake est un beau royal bourbon capable de faire fondre n'importe quel coeur. La preuve depuis plusieurs semaines il est la mascotte d'un commissariat de La Réunion. Sociable, obéissant et gentil, il veille sur les policiers qui ont décidé de l'accueillir et de le nourrir. Malheureusement Milkshake ne pourra pas rester définitivement dans les locaux de ses amis policiers. Un avis de recherche urgent a été lancé par Apeba (Association pour l'éducation à la bienveillance animale) pour lui trouver une famille aimante pour la vie (Photo Apeba)

Convention des conservateurs américains : Jordan Bardella "je l'emmerde" déclare Steve Bannon

Jordan Bardella (RN) a refusé de rendre au rassemblement des conservateurs américains après un "geste faisant référence à l'idéologie nazie" effectué lors de cette convention par l'ex conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. "Je l'emmerde" s'est ensuite lâché l'ex conseiller amércain en parlant de l'eurodéputé d'extrême droite français

L'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'à dimanche

Météo France a placé l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'à 6h ce dimanche. Ce samedi c'était toute l'île qui était en vigilance jusqu'à 16h