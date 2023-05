Les quatre infos à retenir : Netflix, excès de vitesse, Jeux des Îles et pollution plastique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 27 mai 2023 : - Partage de compte : Netflix change les règles, on vous explique tout - Excès de vitesse : deux jeunes automobilistes contrôlés à plus de 160 km/h - Plusieurs disciplines exclues : confusion et indignation à trois mois des Jeux des Îles - Traité contre la pollution plastique: sommet ministériel pour donner un élan aux négociations

Partage de compte : Netflix change les règles, on vous explique tout

Pour ceux qui ont un abonnement Netflix, vous n’êtes pas sans savoir qu’il peut être partagé avec plusieurs personnes pour limiter les frais et vous l’avez sûrement même déjà fait avec des amis ou de la famille n’habitant pas avec vous. La plateforme de streaming en a eu marre et a annoncé le mardi 23 mai 2023 restreindre la possibilité aux utilisateurs de partager leur compte. Dans une centaine de pays, dont la France, il faudra désormais payer un supplément pour "prêter" son abonnement à une personne non-membre de son foyer.

Excès de vitesse : deux jeunes automobilistes contrôlés à plus de 160 km/h

Dans la soirée du vendredi 26 mai 2023, deux jeunes conducteurs se sont fait contrôler par les gendarmes à 168 et 180 km/h dans le cadre d'une opération "retour sur les lieux du drame" à Saint-Benoit. Les permis ont été immédiatement retirés. Au total, en trois heures, 13 excès de vitesse entre 139 km/h et 180 km/h ont été relevés sur la route nationale à hauteur de la rivière des roches ainsi que 2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants. Pour rappel, le samedi 6 mai aux alentours de 1h40, un grave accident de la route causant le décès du conducteur s'était produit sur les lieux après un excès de vitesse et une perte de contrôle du véhicule.

Plusieurs disciplines exclues : confusion et indignation à trois mois des Jeux des Îles

L'ensemble du bassin Sud océan indien et notamment La Réunion attendait cette ultime visite à Madagascar de pied ferme. Au final, le Conseil international des jeux a tranché. Sept disciplines sur 24 évincées de la compétition. 17 restantes pour les 11ème Jeux des îles de l'Océan indien (JIOI). À trois mois des jeux, le constat est amer pour de nombreuses sportifs et de nombreuses questions restent en suspens…

Traité contre la pollution plastique: sommet ministériel pour donner un élan aux négociations



Les ministres ou représentants d'une soixantaine de pays débattent samedi à l'Unesco des solutions à la crise mondiale du plastique, un sommet organisé par la France pour donner de l'élan aux délicates négociations sur un futur traité mondial qui reprennent lundi à Paris.