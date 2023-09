Les quatre infos à retenir : octobre rose, logement, Le Port et baleines

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 28 septembre 2023 : - Saint-Denis s'habille en rose pour lutter contre le cancer du sein - Insee : 2.000 ménages interrogés pour une enquête sur le logement - Le Port : un professeur frappe un élève, l'enseignant suspendu à titre conservatoire - Plus de 500 baleines à bosse photo-identifiées cette année, un record

Saint-Denis s'habille en rose pour lutter contre le cancer du sein

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de son existence. Il s’agit du cancer féminin le plus fréquent et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Cependant, il peut être guéri dans plus de 90% des cas et être soigné avec des traitements moins agressifs, lorsqu’il est détecté en temps et en heure. "C’est pourquoi, la sensibilisation et le dépistage sont très importants dans ce type de maladies" note la mairie de Saint-Denis qui pariticipe à l'opération Octobre rose. À Saint-Denis en 2021, sur 4 660 femmes dépistées, 41 cancers du sein ont pu être décelés, avant l’apparition des symptômes.

Insee : 2.000 ménages interrogés pour une enquête sur le logement

Le 2 octobre 2023, l’Insee lance la nouvelle édition de son enquête logement auprès des ménages vivant dans les départements et régions d’Outre-mer (Drom). Dans le cadre de cette enquête, 2.000 ménages "sont interrogés sur le nombre d’habitants de leur logement, sur sa surface habitable, sur leur satisfaction vis-à-vis de ce logement, mais également sur les travaux effectués ou encore le montant des dépenses d’électricité des 12 derniers mois" informe l'institut de la statistique.

Le Port : un professeur frappe un élève, l'enseignant suspendu à titre conservatoire

Ce lundi 25 septembre 2023, un enseignant de sport du lycée professionnel Léon de Lepervanche au Port a levé la main sur un de ses élèves lors d'une sortie pédagogique. Face à cet acte, "l'enseignant est suspendu à titre conservatoire, le temps d'une enquête administrative", confirme le Rectorat.

Plus de 500 baleines à bosse photo-identifiées cette année, un record

La barre des 500 baleines à bosse photo-identifiées a été dépassée début août à La Réunion, annonce l'association Globice. Un record, alors que la saison n'est pas encore terminée.